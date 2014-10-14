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亚洲 | 2014年 10月 14日 星期二 15:27 BJT

表格：外资在韩国股市卖超2,931亿韩元，连续第八个交易日卖超

路透首尔10月14日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市卖超2,931亿韩元。为连续第八个交易日卖超，期间累计卖超1.92万亿韩元(18.1亿美元)。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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10月14日 -293.1 249.7 29.3

10月13日 -319.3 373.9 -76.2

10月10日 -186.1 92.2 84.5

10月8日 -156.7 75.3 57.4

10月7日 -178.6 142.1 23.3

10月6日 -199.8 45.6 139.6

10月2日 -385.8 259.9 100.2

10月1日 -196.7 35.2 144.5

9月30日 184.1 16.4 -103.5

9月29日 57.0 -64.6 -10.1

9月26日 -22.1 19.9 4.4

9月25日 -126.2 117.5 3.5

9月24日 -25.2 129.8 -110.7

9月23日 -256.9 285.3 -33.3

9月22日 -241.1 32.4 195.5

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本月以来 -1,916.3 1,273.8 502.5

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今年以来 5,719.2 -4,524.2 229.1

---------------------------------------------- (完)
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