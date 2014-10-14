《中国新债预测》10年续发国债均值3.89%接近二级，交易户动向成关键

* 招标品种: 财政部10年期续发固息国债

* 招标金额: 280亿元人民币

* 招标时间: 周三(15日)9:30-10:30

* 受访人数: 9位(银行、券商)

* 预测区间: 3.87%-3.94%

* 预测均值: 3.89%(按各家机构预测值平均)

路透上海10月14日 - 中国财政部周三将招标续发行10年期固息国债。路透调查显示，央行不到一个月内再度下调正回购利率，宽松政策信号不断释放，现券收益率今日大跌，不过10年国债的配置需求一向较为稳定，料明日新债定位继续向下拓展空间有限，预测均值在3.89%附近。

市场人士并指出，在二级市场今日收益率下行后，原本就不高的10年国债的收益水平被进一步压缩，配置需求推动其进一步走低的动力有限，明日新债能否有更理想的结果，交易户的动向成关键因素。

“央妈出其不意啊，不过国债的需求还是比较固定的，看在3.88%-3.93%，”华东一银行交易员称。

中国央行宽松政策继续加码，一个月内公开市场正回购利率再度下调，亦是年内第三降。市场人士表示，此举表明央行继续降低融资成本的意图未改，延续宽松基调以助力经济稳增长。现券市场收益率及利率互换IRS应声走低。

北京一银行交易员谈到，现在10年国债的二级市场上成交基本在3.90%附近，而目前国债的相对价值有限，若仅从配置角度看，明天新债的定位应该与现券接近。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，10年期品种最新收益率为3.9953%。二级市场上，剩余期限约9.69年的国债140012券 最新成交收益率为3.89%。

受正回购利率再降推动，债市一二级联袂走好。国开行周二招标的三至10年四期债，结果均低于预测均值逾10个基点(bp)。

明日新债为今年第21期 10年品种第一次续发；采用混合式招标方式，标的为价格；全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。

该期债招标当日，原发行部分停止交易一天；招标结束至10月20日进行分销；10月22日起与原发行部分合并上市交易。