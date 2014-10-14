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亚洲 | 2014年 10月 14日 星期二 15:51 BJT

台湾债市：五年券殖利率续创逾一个月低位，因美债偏多与空单回补

* 五年债殖利率续收低，因美债走多与交割前回补

* 10年券殖利率补跌，交易区间料下移

* 明日五年新券交投区间料在1.18-1.21%

路透台北10月14日 - 台湾指标五年公债103/15 殖利率周二收低，续创逾一个月低位。交易员指出，因亚洲交易时段的美国10年公债持续走多，且今日为103/15发行前空单最后回补日。

10年公债103/13 殖利率今日补跌，亦创逾一个月低位。交易商认为，由于报价稀疏，103/13只要有零星买盘就能压低殖利率。不过对有养券需求者而言，10年券与RP(附买回)利差够大仍是合适标的，因此不能排除利差有进一步收敛机会。

“殖利率区间已下移，要再走多，必须靠美债带动。”一位银行交易员说。

另一位银行交易员表示，近期债市气氛不错，对交易商而言颇为两难，深怕被轧空手。目前虽未看到追价的买盘，但惜售气氛愈来愈浓。

他并称，昨日五年冷券陆续出现成交，买盘持券意愿升温，显示市场气氛有利多方。

一证券商交易员则表示，就技术面观察，台债近期走多，殖利率可望向今年以来两个相对低点连结成的上升趋势线进行测试，五年券看在1.16%，10年券压力则在1.62%。

交易商预估，明日103/15殖利率区间看在1.18-1.21%，103/13则看在1.63-1.66%。

103/15发行前交易殖利率收在1.1979%，续创五年公债殖利率 逾一个月新低，此前收盘低点为9月4日的1.1713%；103/13殖利率收在1.6350%，亦创10年公债殖利率 逾一个月低位，此前收盘低点为9月4日的1.6005%。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币)

5 103/15 -0.71 1.1979 *1.1841-1.1980 175.5

* 表创该券交易期间低位

本周金融市场重要经济数据和事件包括：

10/14(二)：美国NFIB小企业信心指数、欧元区8月工业生产、英国9月CPI及生产者物价指数(PPI)、法国8月经常账收支及9月消费者物价调和指数(HICP)终值；

10/15(三)：中国工业生产者出厂价格指数(PPI)及居民消费价格指数(CPI)、美国最终需求生产者物价指数(PPI)、美国8月企业库存、德国9月CPI及HICP终值、韩国央行利率决定、欧洲央行管委会和全体会议，计划不会宣布利率决定、美联储发布经济状况褐皮书；

10/16(四)：美国9月工业生产、美国10月NAHB房屋市场指数、费城联储制造业指数、路透短观调查10月日本制造业景气判断指数、欧元区8月贸易收支、9月HICP终值；

10/17(五)：美国9月房屋开工及建筑许可、美联储主席叶伦在波士顿一场讨论会发表演说。

30 103/12 没有成交

20 103/14 没有成交

10 103/13 1.6350

5 103/15 1.1979

2 103/1 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
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