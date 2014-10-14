重温稿-《中国新债预测》10年续发国债均值3.89%接近二级，交易户动向成关键

美国热股：中国蚂蚁金服以12亿拿下美国速汇金，后者盘初急升逾7%
路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
* 招标品种: 财政部10年期续发固息国债
* 招标金额: 280亿元人民币
* 招标时间: 周三(15日)9:30-10:30
* 受访人数: 9位(银行、券商)
* 预测区间: 3.87%-3.94%
* 预测均值: 3.89%(按各家机构预测值平均)
路透上海10月14日 - 中国财政部周三将招标续发行10年期固息国债。路透调查显示，央行不到一个月内再度下调正回购利率，宽松政策信号不断释放，现券收益率今日大跌，不过10年国债的配置需求一向较为稳定，料明日新债定位继续向下拓展空间有限，预测均值在3.89%附近。
市场人士并指出，在二级市场今日收益率下行后，原本就不高的10年国债的收益水平被进一步压缩，配置需求推动其进一步走低的动力有限，明日新债能否有更理想的结果，交易户的动向成关键因素。
“央妈出其不意啊，不过国债的需求还是比较固定的，看在3.88%-3.93%，”华东一银行交易员称。
中国央行宽松政策继续加码，一个月内公开市场正回购利率再度下调，亦是年内第三降。市场人士表示，此举表明央行继续降低融资成本的意图未改，延续宽松基调以助力经济稳增长。现券市场收益率及利率互换IRS应声走低。
北京一银行交易员谈到，现在10年国债的二级市场上成交基本在3.90%附近，而目前国债的相对价值有限，若仅从配置角度看，明天新债的定位应该与现券接近。
银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，10年期品种最新收益率为3.9953%。二级市场上，剩余期限约9.69年的国债140012券 最新成交收益率为3.89%。
受正回购利率再降推动，债市一二级联袂走好。国开行周二招标的三至10年四期债，结果均低于预测均值逾10个基点(bp)。
明日新债为今年第21期 10年品种第一次续发；采用混合式招标方式，标的为价格；全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。
该期债招标当日，原发行部分停止交易一天；招标结束至10月20日进行分销；10月22日起与原发行部分合并上市交易。
本次续发行部分的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与原发行部分相同。从2014年9月18日开始计息；票面利率4.13%。(完) (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
路透新加坡4月17日 - 亚洲近月6月上半月石脑油价格比7月上半月价格周一每吨高出5美元，这是4月5日 以来最高的逆价差，因需求强劲。 逆价差指的是现货价格高于远期价格，反映出基本面强劲，正价差则反映市场供过于求。 日本出光兴产以成本加运费价(C&F)较日本报价约中段单位数的升水，买进了5月21日-6月5日到岸德山的 石脑油。 尽管有液化石油气(LPG)的替代竞争，但石脑油需求一直很坚挺。 丁烷价格仍令石化厂商替代石脑油不合算。 日本经济产业省上周五的数据显示，3月日本乙烯产量同比增长7.7%至56.71万吨。 日本的石脑油进口较前月下滑0.8%至125万吨。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月13日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的石脑油 库存下跌27.5%至22.1万吨。 亚洲汽油裂解价差处在两日高位每桶10.88美元，亚洲地区的炼厂维护本月料将达到顶峰。 现货市场上，有四笔汽油交
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