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亚洲 | 2014年 10月 14日 星期二 16:14 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦10月14日 - 以下为IRONFX GLOBAL的分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：周一上扬，一如预期攀抵1.2760/90区域。尽管我们的每日动能研究指向汇价将持续上探，但我宁愿暂且退居观望，因为1.2760/90区域为2013年时的主要支撑，目前则扮演重大阻力的角色，阻止多头推高汇价。汇价若跌破1.2600，则意味着10月3-14日修正走势告终，再度下看1.2500的心理关卡--恰为2012年7月至2014年5月大涨走势的76.4%回档位。只要汇价结构仍为在50日及200日均线下方高低点均告下移，我将持续看空整体走势。因此，我将近期升势或续涨都视为修正走势。

英镑/日圆：昨日持续暴跌，但跌势在171.70打住，汇价略见反弹。汇价在50日及200日均线下方呈现高低点均告下移的走势，因此在我看来，短线走势仍偏空。英国今日将发布的9月消费者物价指数(CPI)料将有所放缓。这类的情况可能促使空头掼破171.70的支撑。倘若空头得手，我预计会下看170.65的下一道支撑。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2699 1.2752 -0.42 -7.61 1.3745

美元/日圆 107.23 106.83 +0.37 +1.83 105.30

欧元/日圆 136.16 136.22 -0.04 -5.86 144.63

美元/瑞郎 0.9509 0.9479 +0.32 +6.51 0.8928

英镑/美元 1.6038 1.6083 -0.28 -3.13 1.6556

美元/加元 1.1243 1.1196 +0.42 +5.87 1.0620

澳元/美元 0.8745 0.8768 -0.26 -1.88 0.8913

新西兰元/美元 0.7860 0.7890 -0.38 -4.22 0.8206

欧元/瑞郎 1.2078 1.2084 -0.05 -1.57 1.2271

欧元/英镑 0.7915 0.7925 -0.13 -4.60 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.1376 9.0713 +0.73 +3.28 8.8474

美元/挪威克朗 6.5148 6.4709 +0.68 +7.39 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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