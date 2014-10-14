欧元/美元：周一上扬，一如预期攀抵1.2760/90区域。尽管我们的每日动能研究指向汇价将持续上探，但我宁愿暂且退居观望，因为1.2760/90区域为2013年时的主要支撑，目前则扮演重大阻力的角色，阻止多头推高汇价。汇价若跌破1.2600，则意味着10月3-14日修正走势告终，再度下看1.2500的心理关卡--恰为2012年7月至2014年5月大涨走势的76.4%回档位。只要汇价结构仍为在50日及200日均线下方高低点均告下移，我将持续看空整体走势。因此，我将近期升势或续涨都视为修正走势。