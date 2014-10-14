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亚洲 | 2014年 10月 14日 星期二 16:25 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶升至两周高位，受沪胶涨势激励

TOCOM的3月期胶 <0#2JRU:>收高5.5日圆，至每公斤184.2日圆，早先一度攀升至184.9日圆，为9月30日迄今日内高位纪录。

周一时上海期胶收高近2%。上海期交所主力1月期胶 上涨40元人民币，收在每吨12,650元人民币。

Gu表示，TOCOM期胶下道阻力位将在186.5日圆附近，若升穿该水准，合约或升至190-200日圆区间。

不过，日经指数 周二下跌逾2%至两个月新低之后，TOCOM期胶涨幅受限。由于投资者担心全球经济状况，推动日经指数下滑。

新加坡商品交易所(SICOM)近月11月期胶 最新报每公斤148.0美分，上涨1.8美分。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 蔡美珍/洪曦; 审校 艾茂林/朱晓军)
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