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亚洲 | 2014年 10月 14日 星期二 16:24 BJT

《全球汇市》美元回稳，由上日跌势反弹

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2685 1.2752 -0.53 -7.71 1.3745

美元/日圆 107.21 106.83 +0.36 +1.81 105.30

欧元/日圆 136.02 136.22 -0.15 -5.95 144.63

美元/瑞郎 0.9519 0.9479 +0.42 +6.62 0.8928

英镑/美元 1.6025 1.6083 -0.36 -3.21 1.6556

美元/加元 1.1242 1.1196 +0.41 +5.86 1.0620

澳元/美元 0.8740 0.8768 -0.32 -1.94 0.8913

新西兰元/美元 0.7857 0.7890 -0.42 -4.25 0.8206

欧元/瑞郎 1.2075 1.2084 -0.07 -1.60 1.2271

欧元/英镑 0.7913 0.7925 -0.15 -4.63 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.1331 9.0713 +0.68 +3.23 8.8474

美元/挪威克朗 6.5204 6.4709 +0.76 +7.49 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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