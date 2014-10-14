欧洲汇市：英镑兑欧元逼近四周低位，关注英国通胀率数据

交易员称，今日稍后公布的英国通胀数据及周三将出炉的薪资增长报告至关重要，如果出现任何不如人意的表现，都料将削弱英国升息预期并打压英镑下跌。

“英国9月通胀率料将连续第三个月放缓，从而削减央行紧缩政策的预期，并可能刺激英镑空头再发起一波攻击，使英镑汇率来到1.6000下方区域。”IronFX Global的全球外汇策略主管Marshall Gittler说道。

英镑/美元 下滑0.3%，最新报1.6040美元。

英镑/欧元 略微走高，从今日稍早在亚洲盘触及的四周低位0.7935反弹，在伦敦盘回升到0.7918。（完）

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