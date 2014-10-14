《路透晚报》--10月14日日间新闻摘要（国际版）

美国热股：中国蚂蚁金服以12亿拿下美国速汇金，后者盘初急升逾7%
路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
[市场摘要]
--日本股市：日经指数收盘重挫2.4%，受累于全球经济疑虑和日圆走强
日本股市日经指数周二收盘重挫2.4%，创两个月收盘新低，因市场担忧全球经济疲软会打压美国增长，同时日圆走强也拖低丰田汽车和本田汽车等出口类股。日经指数跌364.04点，收在14,936.51点，为8月8日以来最低收盘水平。东证股价指数下跌2.3%，报1,214.27点，交投活跃。JPX-日经400指数下滑2.2%，报11,054.02点。
--中国股市：沪综指连三日收跌，外围市场持续走弱对A股施压
中国股市沪综指连续第三日收跌。分析师指出，今日虽然央行公开市场正回购利率年内第三降，政策宽松力度超预期，但外围市场近期持续走弱对A股形成一定压制；昨日反弹的地产和煤炭股也未能维持强势，市场缺乏进一步做多动能，但料后市调整幅度有限。
沪综指收报2,359.475点，跌6.534点或0.28%；上证A股今日成交1,700亿元人民币，上日为1,752亿元。沪深300指数收报2,446.562点，跌0.34%；沪深300指数期货主力10月合约尾盘报2,438.6点，跌0.49%，成交699,143手。
--香港股市：小幅收跌，仍受全球经济疑虑拖累
香港股市小幅收低，回吐早盘涨幅，因市场对全球经济增长降温的担忧继续打压股市。恒生指数收跌0.4%至23,047.97点，恒生国企指数下滑0.3%。
--全球汇市：美元回稳，由上日跌势反弹
美元在欧洲盘回稳，之前兑日圆跌至一个月低位，因全球经济成长忧虑深化和股市加剧下跌。欧洲盘初的波动更有利于美元。美元兑日圆上涨0.3%至107.180，美元兑瑞郎上涨0.3%至0.9521，不过仍低于上一日欧洲收盘水准。美元兑欧元上涨0.5%。交易员称大量期权到期将令汇价保持在1.27附近。欧洲盘初欧元兑美元报1.2694。
--欧元债市：西班牙和意大利公债收益率小涨，关注ZEW和工业生产数据
西班牙和意大利公债收益率(殖利率)小涨，全球经济增长疑虑打压投资者对风险资产的偏好，而稍后将有更多数据可供窥探欧洲经济状况。意大利和西班牙10年期公债收益率升2个基点，分别至2.35%和2.10%。而德国10年期公债收益率则持平在0.89%。希腊10年期公债收益率涨14个基点至6.92%。
--金属期市：LME期铜触及两周高位，因看好中国前景
伦敦期铜攀升至两周新高，受助于技术性买盘，此前中国确认计划增加基础设施项目建设以支持增长，且9月贸易数据强劲。0839GMT，LME三个月期铜上涨0.54%至每吨6,746.25美元，创9月30日以来最高。此前铜价在10月2日触及每吨6,600美元的五个月低点。上海期交所主力12月期铜上涨1.1%，至每吨48,100元人民币。
--国际油市：布兰特原油跌破88美元，IEA公布偏空报告
布兰特原油跌破88美元，因市场供应充沛，而且外界对石油输出国组织(OPEC)通过减产来支撑油价的期望降低。布兰特油价已较6月时的2014年高点下跌超过20%，因供应增加，美国、欧洲和中国的需求放缓。在IEA偏空报告公布后，布兰特原油下跌1美元至每桶87.89美元，11月合约将于周四到期。美国原油走低约0.80美元至每桶84.90美元左右。
--全球金市：现货金接近四周高点，因股市和美元下跌
金价守住海外市场升幅，在四周高位附近交投，因全球增长疑虑导致投资者对风险资产的偏好减弱，此外美元走软也支撑金价。0842GMT，现货金略下滑至每盎司1,232.15美元，但仍接近周一触及的四周高点1,237.30美元，当时金价涨逾1%。
注: 其他重要财经新闻浏览请点选 ；近日《路透晚报》请点选 。(完) (编译 艾茂林; 审校 朱晓军)
路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
路透新加坡4月17日 - 亚洲近月6月上半月石脑油价格比7月上半月价格周一每吨高出5美元，这是4月5日 以来最高的逆价差，因需求强劲。 逆价差指的是现货价格高于远期价格，反映出基本面强劲，正价差则反映市场供过于求。 日本出光兴产以成本加运费价(C&F)较日本报价约中段单位数的升水，买进了5月21日-6月5日到岸德山的 石脑油。 尽管有液化石油气(LPG)的替代竞争，但石脑油需求一直很坚挺。 丁烷价格仍令石化厂商替代石脑油不合算。 日本经济产业省上周五的数据显示，3月日本乙烯产量同比增长7.7%至56.71万吨。 日本的石脑油进口较前月下滑0.8%至125万吨。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月13日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的石脑油 库存下跌27.5%至22.1万吨。 亚洲汽油裂解价差处在两日高位每桶10.88美元，亚洲地区的炼厂维护本月料将达到顶峰。 现货市场上，有四笔汽油交
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。