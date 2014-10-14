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亚洲 | 2014年 10月 14日 星期二 16:27 BJT

金属期市：LME期铜触及两周高位，因看好中国前景

“我们需要见到那样成长幅度再延续一个月，才能相信这真的是回补库存趋势，而不是中国假期前的投机性买入，”悉尼澳新(澳盛/ANZ)分析师Daniel Hynes表示。

中国10月初进入为期一周的国庆假期。

Hynes称，“不过我仍认为跌势已经过头。多头正伺机建立一些基本仓位，但目前肯定不会有跟进买盘。”

0737GMT，LME三个月期铜 上涨至每吨6,760美元，创9月30日以来最高。此前铜价在10月2日触及每吨6,600美元的五个月低点。

一名新加坡交易员表示，空头回补亦带动涨势。

上海期交所主力12月期铜 上涨1.1%，至每吨48,100元人民币。

其他金属方面，季节性降雨料将干扰菲律宾未来四个月的镍矿产出，压缩对中国的出口，并导致全球供应短缺。

多位分析师称，这可能迫使中国不锈钢产业消耗镍矿石库存，从而引发镍价涨势。LME期镍 上涨0.8%至每吨16,578美元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫/张明钧; 审校 蔡美珍)
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