金属期市：LME期铜触及两周高位，因看好中国前景

美国热股：中国蚂蚁金服以12亿拿下美国速汇金，后者盘初急升逾7%
路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
“我们需要见到那样成长幅度再延续一个月，才能相信这真的是回补库存趋势，而不是中国假期前的投机性买入，”悉尼澳新(澳盛/ANZ)分析师Daniel Hynes表示。
中国10月初进入为期一周的国庆假期。
Hynes称，“不过我仍认为跌势已经过头。多头正伺机建立一些基本仓位，但目前肯定不会有跟进买盘。”
0737GMT，LME三个月期铜 上涨至每吨6,760美元，创9月30日以来最高。此前铜价在10月2日触及每吨6,600美元的五个月低点。
一名新加坡交易员表示，空头回补亦带动涨势。
上海期交所主力12月期铜 上涨1.1%，至每吨48,100元人民币。
其他金属方面，季节性降雨料将干扰菲律宾未来四个月的镍矿产出，压缩对中国的出口，并导致全球供应短缺。
多位分析师称，这可能迫使中国不锈钢产业消耗镍矿石库存，从而引发镍价涨势。LME期镍 上涨0.8%至每吨16,578美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫/张明钧; 审校 蔡美珍)
路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
路透新加坡4月17日 - 亚洲近月6月上半月石脑油价格比7月上半月价格周一每吨高出5美元，这是4月5日 以来最高的逆价差，因需求强劲。 逆价差指的是现货价格高于远期价格，反映出基本面强劲，正价差则反映市场供过于求。 日本出光兴产以成本加运费价(C&F)较日本报价约中段单位数的升水，买进了5月21日-6月5日到岸德山的 石脑油。 尽管有液化石油气(LPG)的替代竞争，但石脑油需求一直很坚挺。 丁烷价格仍令石化厂商替代石脑油不合算。 日本经济产业省上周五的数据显示，3月日本乙烯产量同比增长7.7%至56.71万吨。 日本的石脑油进口较前月下滑0.8%至125万吨。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月13日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的石脑油 库存下跌27.5%至22.1万吨。 亚洲汽油裂解价差处在两日高位每桶10.88美元，亚洲地区的炼厂维护本月料将达到顶峰。 现货市场上，有四笔汽油交
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。