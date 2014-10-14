《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--10月14日

美国热股：中国蚂蚁金服以12亿拿下美国速汇金，后者盘初急升逾7%
路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
路透香港10月14日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:( 本地时间16:11时，1港元=0.78939人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示， A股相对H股的最新加权平均溢价为-0.26%，高于上交易日收盘 的-0.36%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价 H股价 A/H股 格(元 格(港 比价 ) 元) 工商银行 3.48 4.89 0.90 建设银行 4.05 5.49 0.93 中国银行 2.67 3.50 0.97 农业银行 2.47 3.44 0.91 招商银行 10.37 13.32 0.99 中信银行 4.55 4.74 1.22 交通银行 4.21 5.43 0.98 民生银行 6.26 7.22 1.10 中国人寿 15.21 21.45 0.90 中国平安 40.77 58.35 0.89 中国太保 18.86 27.30 0.88 中信证券 12.98 17.82 0.92 新华人寿 23.88 26.80 1.13 海通证券 10.05 12.00 1.06 华能国际 6.19 8.90 0.88 大唐发电 4.07 3.91 1.32 华电国际 3.94 5.37 0.93 中煤能源 4.79 4.72 1.29 中国神华 15.22 21.40 0.90 中国石油 7.73 9.50 1.03 兖州煤业 9.31 6.30 1.87 中国石化 5.20 6.65 0.99 上海石化 3.70 2.52 1.86 中海油服 19.26 19.06 1.28 仪征化纤 4.32 3.41 1.60 中国铝业 3.83 3.18 1.53 江西铜业 13.89 12.86 1.37 洛阳钼业 7.30 4.70 1.97 紫金矿业 2.54 1.93 1.67 马钢股份 2.05 1.67 1.56 鞍钢股份 3.71 5.12 0.92 重庆钢铁 3.10 1.76 2.23 海螺水泥 16.85 24.55 0.87 洛阳玻璃 7.24 3.80 2.41 北人股份 7.40 4.70 1.99 中联重科 4.92 4.24 1.47 金隅股份 6.75 5.29 1.62 中国国航 3.93 4.76 1.05 东方航空 3.10 2.60 1.51 南方航空 2.88 2.55 1.43 中国远洋 4.00 3.31 1.53 中海集运 3.28 2.09 1.99 中集集团 16.29 17.32 1.19 中海发展 5.51 4.63 1.51 宁沪高速 6.09 8.16 0.95 深高速 5.56 5.15 1.37 成渝高速 3.54 3.06 1.47 皖通高速 5.12 4.71 1.38 广深铁路 2.96 3.07 1.22 中国南车 5.29 6.91 0.97 中国交建 4.65 5.47 1.08 中国铁建 5.21 7.10 0.93 中国中铁 3.09 4.09 0.96 长城汽车 31.54 31.70 1.26 比亚迪 48.25 49.40 1.24 广汽集团 8.25 7.39 1.41 青岛啤酒 38.74 55.20 0.89 白云山 27.94 26.80 1.32 新华制药 8.63 5.34 2.05 海信科龙 9.09 8.14 1.41 南京熊猫 12.83 8.30 1.96 晨鸣纸业 4.91 3.65 1.70 上海医药 14.55 18.40 1.00 中兴通讯 14.90 16.68 1.13 东方电气 14.55 13.80 1.34 潍柴动力 20.14 28.10 0.91 东北电气 4.43 2.40 2.34 广船国际 17.14 13.73 1.58 经纬纺机 13.90 7.55 2.33 昆明机床 5.86 4.04 1.84 一拖股份 9.46 5.22 2.30 北辰实业 3.77 2.36 2.02 创业环保 8.87 5.78 1.94 中国中冶 2.73 2.18 1.59 金风科技 11.56 13.24 1.11 丽珠 55.79 56.90 1.24 万科 9.51 14.40 0.84 中国北车 5.42 6.75 1.02 附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)
路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
路透新加坡4月17日 - 亚洲近月6月上半月石脑油价格比7月上半月价格周一每吨高出5美元，这是4月5日 以来最高的逆价差，因需求强劲。 逆价差指的是现货价格高于远期价格，反映出基本面强劲，正价差则反映市场供过于求。 日本出光兴产以成本加运费价(C&F)较日本报价约中段单位数的升水，买进了5月21日-6月5日到岸德山的 石脑油。 尽管有液化石油气(LPG)的替代竞争，但石脑油需求一直很坚挺。 丁烷价格仍令石化厂商替代石脑油不合算。 日本经济产业省上周五的数据显示，3月日本乙烯产量同比增长7.7%至56.71万吨。 日本的石脑油进口较前月下滑0.8%至125万吨。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月13日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的石脑油 库存下跌27.5%至22.1万吨。 亚洲汽油裂解价差处在两日高位每桶10.88美元，亚洲地区的炼厂维护本月料将达到顶峰。 现货市场上，有四笔汽油交
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。