《中国上海证交所A+B股股价对比表》--10月14日

美国热股：中国蚂蚁金服以12亿拿下美国速汇金，后者盘初急升逾7%
路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
路透香港10月14日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:13时,1 美元=6.1248人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股 A/B股 元) 价(美 比价 元) 仪电电 6.87 0.51 2.20 子 市北高 12.03 0.677 2.90 新 大众交 8.1 0.683 1.94 通 永生投 19.6 1.758 1.82 资 老凤祥 28.94 2.824 1.67 S中纺机 25.97 1.223 3.47 鼎立股 11.96 0.664 2.94 份 氯碱化 8.86 0.485 2.98 工 双钱股 14.03 0.757 3.03 份 海立股 8.43 0.573 2.40 份 浦东金 12.92 1.096 1.92 桥 外高桥 28.93 1.854 2.55 ST联华 21.07 1.775 1.94 锦江投 10.82 0.932 1.90 资 中路股 23.13 1.287 2.93 份 金山开 14.53 0.703 3.37 发 海欣股 8.46 0.525 2.63 份 耀皮玻 8.9 0.625 2.32 璃 大江股 7.16 0.4 2.92 份 上柴股 11.75 0.736 2.61 份 丹化科 7.05 0.526 2.19 技 上海三 8.79 0.818 1.75 毛 友谊股 12.55 1.281 1.60 份 上工申 12.33 0.651 3.09 贝 上海机 18 2.085 1.41 电 宝信软 30.49 2.047 2.43 件 上海物 12.65 0.719 2.87 贸 自仪股 7.92 0.657 1.97 份 上海普 18.22 0.892 3.33 天 陆家嘴 18.49 1.612 1.87 华新水 7.73 1.087 1.16 泥 锦江股 19.55 1.744 1.83 份 鄂尔多 7.38 0.782 1.54 斯 华电能 4.07 0.39 1.70 源 SST天海 8.99 0.409 3.59 大名城 7.94 0.535 2.42 东方通 9.93 0.609 2.66 信 黄山旅 13.9 1.378 1.65 游 开开实 14.87 0.916 2.65 业 海南航 2.07 0.402 0.84 空 ST轻骑 6.32 0.479 2.15 振华重 4.53 0.45 1.64 工 锦州港 5.03 0.433 1.90 九龙山 4.12 0.378 1.78 凌云股 11.98 0.621 3.15 份 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 赵红梅)
路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
路透新加坡4月17日 - 亚洲近月6月上半月石脑油价格比7月上半月价格周一每吨高出5美元，这是4月5日 以来最高的逆价差，因需求强劲。 逆价差指的是现货价格高于远期价格，反映出基本面强劲，正价差则反映市场供过于求。 日本出光兴产以成本加运费价(C&F)较日本报价约中段单位数的升水，买进了5月21日-6月5日到岸德山的 石脑油。 尽管有液化石油气(LPG)的替代竞争，但石脑油需求一直很坚挺。 丁烷价格仍令石化厂商替代石脑油不合算。 日本经济产业省上周五的数据显示，3月日本乙烯产量同比增长7.7%至56.71万吨。 日本的石脑油进口较前月下滑0.8%至125万吨。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月13日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的石脑油 库存下跌27.5%至22.1万吨。 亚洲汽油裂解价差处在两日高位每桶10.88美元，亚洲地区的炼厂维护本月料将达到顶峰。 现货市场上，有四笔汽油交
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。