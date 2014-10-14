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亚洲 | 2014年 10月 14日 星期二 16:21 BJT

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--10月14日

路透香港10月14日 - 
 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:13时,1        
 美元=6.1248人民币          )                            
                                                               
  公司名      A股代码       B股代码    A股股价(  B股股   A/B股
                                         元)     价(美    比价
                                                  元)    
  仪电电                                   6.87    0.51    2.20
 子                                                      
  市北高                                  12.03   0.677    2.90
 新                                                      
  大众交                                    8.1   0.683    1.94
 通                                                      
  永生投                                   19.6   1.758    1.82
 资                                                      
  老凤祥                                  28.94   2.824    1.67
                                                         
  S中纺机                                 25.97   1.223    3.47
  鼎立股                                  11.96   0.664    2.94
 份                                                      
  氯碱化                                   8.86   0.485    2.98
 工                                                      
  双钱股                                  14.03   0.757    3.03
 份                                                      
  海立股                                   8.43   0.573    2.40
 份                                                      
  浦东金                                  12.92   1.096    1.92
 桥                                                      
  外高桥                                  28.93   1.854    2.55
                                                         
  ST联华                                  21.07   1.775    1.94
                                                         
  锦江投                                  10.82   0.932    1.90
 资                                                      
  中路股                                  23.13   1.287    2.93
 份                                                      
  金山开                                  14.53   0.703    3.37
 发                                                      
  海欣股                                   8.46   0.525    2.63
 份                                                      
  耀皮玻                                    8.9   0.625    2.32
 璃                                                      
  大江股                                   7.16     0.4    2.92
 份                                                      
  上柴股                                  11.75   0.736    2.61
 份                                                      
  丹化科                                   7.05   0.526    2.19
 技                                                      
  上海三                                   8.79   0.818    1.75
 毛                                                      
  友谊股                                  12.55   1.281    1.60
 份                                                      
  上工申                                  12.33   0.651    3.09
 贝                                                      
  上海机                                     18   2.085    1.41
 电                                                      
  宝信软                                  30.49   2.047    2.43
 件                                                      
  上海物                                  12.65   0.719    2.87
 贸                                                      
  自仪股                                   7.92   0.657    1.97
 份                                                      
  上海普                                  18.22   0.892    3.33
 天                                                      
  陆家嘴                                  18.49   1.612    1.87
                                                         
  华新水                                   7.73   1.087    1.16
 泥                                                      
  锦江股                                  19.55   1.744    1.83
 份                                                      
  鄂尔多                                   7.38   0.782    1.54
 斯                                                      
  华电能                                   4.07    0.39    1.70
 源                                                      
  SST天海                                  8.99   0.409    3.59
                                                         
  大名城                                   7.94   0.535    2.42
                                                         
  东方通                                   9.93   0.609    2.66
 信                                                      
  黄山旅                                   13.9   1.378    1.65
 游                                                      
  开开实                                  14.87   0.916    2.65
 业                                                      
  海南航                                   2.07   0.402    0.84
 空                                                      
  ST轻骑                                   6.32   0.479    2.15
                                                         
  振华重                                   4.53    0.45    1.64
 工                                                      
  锦州港                                   5.03   0.433    1.90
                                                         
  九龙山                                   4.12   0.378    1.78
                                                         
  凌云股                                  11.98   0.621    3.15
 份                                                      
 
     附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完)
  中国股市报导                        中国已公布新股发行上市日程表                
  香港股市报导                        中国待发行新股一览表                          
  美国股市报导                        中国新股申购资金情况一览表                     
  台湾股市报导                        香港股市拟发行新股一览表                      
  中国新闻                            香港已公布新股发行上市日程表                  
  香港新闻                            中国新股新闻                                    
  台湾新闻                            香港新股新闻                                    
  中国股市观察                        中国个股业绩                                    
  香港股市观察                        报摘                                           
  中国融资融券                                                            
 
 (整理 赵红梅)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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