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亚洲 | 2014年 10月 14日 星期二 16:17 BJT

国际油市：IEA首席分析师称OPEC可能无需再担当调节石油供需的角色

路透伦敦10月14日 - 国际能源署(IEA)首席分析师Antoine Halff周二表示，石油输出国组织(OPEC)可能无需再继续担当调节石油市场供需平衡的角色。

他指出，那些成本较高的石油项目，比如美国的页岩油、加拿大的油砂开采和巴西的深水石油生产，或许需要在油价下跌时削减产量，油市从而得以恢复平衡。（完）

(编译 高琦 审校 田建华)
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