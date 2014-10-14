《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--10月14日

美国热股：中国蚂蚁金服以12亿拿下美国速汇金，后者盘初急升逾7%
路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
路透香10月14日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:14时,1 港元=0.78933人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股 B股股 A/B股 价(元) 价(港 比价 元) 深物业 8.40 5.83 1.83 南玻 7.85 5.78 1.72 深康佳 5.68 3.32 2.17 ST中华 8.91 4.14 2.73 ST中冠 10.44 4.88 2.71 深深宝 9.29 7.62 1.54 深华发 8.03 3.80 2.68 深赤湾 14.64 12.68 1.46 招商地产 13.70 13.25 1.31 特力 11.84 7.49 2.00 飞亚达 10.55 7.39 1.81 一致药业 50.98 39.70 1.63 深深房 5.93 3.43 2.19 ST盛润 8.13 6.46 1.59 深南电 5.42 3.17 2.17 深纺织 10.66 6.68 2.02 方大集团 8.90 4.47 2.52 深国商 16.83 9.91 2.15 深赛格 6.20 3.43 2.29 宝石 8.04 6.80 1.50 小天鹅 11.78 11.31 1.32 粤高速 3.97 2.93 1.72 晨鸣纸业 4.91 3.89 1.60 ST珠江 7.27 5.50 1.67 美菱电器 5.95 5.21 1.45 大冷股份 11.18 7.30 1.94 粤电力 5.13 5.02 1.29 佛山照明 11.52 7.30 2.00 江铃汽车 28.62 29.83 1.22 沙隆达 13.90 9.86 1.79 苏常柴 9.19 5.33 2.18 威孚高科 26.80 28.20 1.20 古井贡酒 25.08 20.81 1.53 ST东海 7.20 5.51 1.66 长安汽车 13.56 15.70 1.09 京东方 2.65 2.55 1.32 鲁泰 9.51 10.54 1.14 本钢板材 5.78 2.91 2.52 张裕 29.58 23.69 1.58 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 赵红梅)
路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
路透新加坡4月17日 - 亚洲近月6月上半月石脑油价格比7月上半月价格周一每吨高出5美元，这是4月5日 以来最高的逆价差，因需求强劲。 逆价差指的是现货价格高于远期价格，反映出基本面强劲，正价差则反映市场供过于求。 日本出光兴产以成本加运费价(C&F)较日本报价约中段单位数的升水，买进了5月21日-6月5日到岸德山的 石脑油。 尽管有液化石油气(LPG)的替代竞争，但石脑油需求一直很坚挺。 丁烷价格仍令石化厂商替代石脑油不合算。 日本经济产业省上周五的数据显示，3月日本乙烯产量同比增长7.7%至56.71万吨。 日本的石脑油进口较前月下滑0.8%至125万吨。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月13日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的石脑油 库存下跌27.5%至22.1万吨。 亚洲汽油裂解价差处在两日高位每桶10.88美元，亚洲地区的炼厂维护本月料将达到顶峰。 现货市场上，有四笔汽油交
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。