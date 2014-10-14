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亚洲 | 2014年 10月 14日 星期二 16:57 BJT

新兴汇市：美元反弹伤及亚币，新加坡金管局下调通胀预测打压坡元

美元指数 收复稍早跌幅。

印度卢比 未能维持住强势。此前数据显示，9月印度批发物价增幅降至近五年低位。

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 106.97 106.87 -0.09 -1.58 105.28

坡元 1.2736 1.2719 -0.13 -0.82 1.2632

台币 30.430 30.450 +0.07 -1.58 29.950

韩元 1063.80 1067.90 +0.39 -0.79 1055.40

泰铢 32.47 32.45 -0.06 +1.20 32.86

菲律宾披索 44.79 44.80 +0.02 -0.87 44.40

印尼卢比 12205.00 12215.00 +0.08 -0.37 12160.00

印度卢比 61.21 61.10 -0.17 +0.97 61.80

马币 3.2650 3.2615 -0.11 +0.32 3.2755

人民币 6.1250 6.1259 +0.01 -1.16 6.0539

(完)

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