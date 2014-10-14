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市场报道 | 2014年 10月 14日 星期二 16:56 BJT

《汇市简讯》美元/加元在1.1300面临庞大期权障碍

0843 GMT

* 美元/加元今日走强，处于1.1190-1.1250区间，据传亚洲盘中有来自欧元区的买盘

* 涨势受到1.1250的卖盘阻碍，阻力位于1.1265-71，此为10月3-6日间的高点

* 1.1279为3月创下的五年高点，在1.1300有庞大的期权障碍

* 今日纽约盘中将有4.7亿美元行权价1.1260-65的期权到期

* 一个月期隐含波动率为7.5%，近期在8.0%-7.05%间波动。(完)

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