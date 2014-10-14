《汇市简讯》美元/加元在1.1300面临庞大期权障碍

企业并购：黑石管理的基金以约20亿美元收购天然气管道公司EagleClaw
路透4月17日 - EagleClaw Midstream Ventures LLC周一表示，同意以大约20亿美元被黑石集团管理的基金收购。
0843 GMT
* 美元/加元今日走强，处于1.1190-1.1250区间，据传亚洲盘中有来自欧元区的买盘
* 涨势受到1.1250的卖盘阻碍，阻力位于1.1265-71，此为10月3-6日间的高点
* 1.1279为3月创下的五年高点，在1.1300有庞大的期权障碍
* 今日纽约盘中将有4.7亿美元行权价1.1260-65的期权到期
* 一个月期隐含波动率为7.5%，近期在8.0%-7.05%间波动。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 龚芳)
路透4月17日 - EagleClaw Midstream Ventures LLC周一表示，同意以大约20亿美元被黑石集团管理的基金收购。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲 浏览英文报导全文，请点选
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