《汇市简讯》美元/加元在1.1300面临庞大期权障碍

* 美元/加元今日走强，处于1.1190-1.1250区间，据传亚洲盘中有来自欧元区的买盘

* 涨势受到1.1250的卖盘阻碍，阻力位于1.1265-71，此为10月3-6日间的高点

* 1.1279为3月创下的五年高点，在1.1300有庞大的期权障碍