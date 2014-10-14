更新版 1-中国金融：中金公司总裁朱云来辞职，董事会正全球范围内选聘新CEO

美国热股：中国蚂蚁金服以12亿拿下美国速汇金，后者盘初急升逾7%
路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
(新增朱云来辞职信内容及中金公司内部人士评论)
路透北京10月14日 - 中国知名投行--中国国际金融有限公司（CICC）周二宣布，朱云来辞去中金公司总裁及管理委员会主席的职务。另据两位消息人士透露，该公司董事会已成立遴选小组，在全球范围内选聘新的CEO(首席执行官)。
中金公司新闻稿确认，朱云来辞去该公司总裁及管理委员会主席的职务。经董事会批准，任命林寿康代为履行公司总裁及管理委员会主席职务，带领管理团队主持公司日常运营。
“不管怎样，朱云来的离职，都代表一个时代的终结。”一位在中金公司的资深员工认为。
他指出，朱云来服务中金公司十六载，可以说是中国投资银行界顶尖的专业人士。但目前大趋势是大型国企上市资源越来越少，在中小和民营企业的IPO(首次公开发行)上，中金确实不占优势。
他并认为，相对于纯本土的投行，中金公司的成本比较高，一些比较国际化的做法也不被本土中小企业，特别是民营企业所喜欢和接受，所以近年来，盈利水平下降得比较快。
“他（朱云来）认为应该做其他的事情的时间了，公司总要接班换代。”中金公司董事长金立群在一会场间隙对朱云来的辞职做如此回应。
朱云来则在辞职信中称，目前中金公司已初步形成“一基三柱”的全方位投资银行业务框架，建立了“纽伦新港”为基点的国际网络，连同本国市场形成“五地一体”的战略布局。
信中并称，中金公司上下历经近两年的深入市场分析和系统梳理，目前已形成共识，重拾方向。从长远考虑，其决定辞去CEO职务，将接力棒交给继任管理团队，助推团队成长，系统建立长效体制，形成健康良性的管理交接和延续机制。
朱云来1998年加入中金公司香港办事处，此后历任中金公司管理委员会主席、总裁和首席执行官(CEO)。林寿康2000年加入中金公司，曾任资本市场部负责人，现任中金公司首席运营官。
中金公司近日人事变动频繁，上周五原首席经济学家彭文生离职，由中金公司研究部负责人梁红兼任首席经济学家。（完） (发稿 张晓翀/谢衡/林琦；审校 黄凯/张喜良)
路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
路透新加坡4月17日 - 亚洲近月6月上半月石脑油价格比7月上半月价格周一每吨高出5美元，这是4月5日 以来最高的逆价差，因需求强劲。 逆价差指的是现货价格高于远期价格，反映出基本面强劲，正价差则反映市场供过于求。 日本出光兴产以成本加运费价(C&F)较日本报价约中段单位数的升水，买进了5月21日-6月5日到岸德山的 石脑油。 尽管有液化石油气(LPG)的替代竞争，但石脑油需求一直很坚挺。 丁烷价格仍令石化厂商替代石脑油不合算。 日本经济产业省上周五的数据显示，3月日本乙烯产量同比增长7.7%至56.71万吨。 日本的石脑油进口较前月下滑0.8%至125万吨。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月13日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的石脑油 库存下跌27.5%至22.1万吨。 亚洲汽油裂解价差处在两日高位每桶10.88美元，亚洲地区的炼厂维护本月料将达到顶峰。 现货市场上，有四笔汽油交
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