银行观点：中国高资产净值人士对风险资产看法正面--宝盛与中行报告

路透香港10月14日 - 瑞士最大私人银行宝盛 与中国银行 联合发表财富报告显示，中国国内的投资者和高资产净值人士对风险资产的看法正面，未来12个月有意投资于结构性产品，对房地产兴趣稍低。

宝盛每年发表一份亚洲高资产净值人士的调查报告，这次与中行合作，为两家企业于2012年签署战略合作协议以来首次。除调研范围扩大至内地多个城市之外，亦加入了针对内地私人银行客户的环节。

报告显示，受访的逾200名中银私人银行客户普遍有信心实现投资目标。就资产选择来说，本金保值的结构性産品仍然是首选的投资工具，但是外汇关联産品、债券和境外股票也是未来12个月私人银行客户有兴趣考虑的投资类别。

在跨境投资方面，未来12个月的首选投资类别是海外金融投资（44%）和购买物业（40%）。投资目的地方面，美国和加拿大（61%）最热门，其次是香港（34%）、澳大利亚（21%）和欧洲大陆（15%），英国（11%）和新加坡（11%）并列第五。

房地産（53%）是首选的长期投资工具。关于黄金，调查对象认为在他们的投资组合里持有黄金（35%）具有相对长期的价值，但是短期内的回报期望有限。股票（14%）在“长期投资”工具里排最后。

另外，报告显示，追踪亚洲11个城市高资産净值人士生活成本的“瑞士宝盛泛亚高端生活指数”在2014年上升1.1%（以当地货币计算），若计及当地货币兑美元汇率的波动，以美元计算则下跌5.3%。

平均而言，在亚洲以当地货币计算，以下项目录得最大上升幅度：大学教育费（上升30%），女士鞋履（上升8%）以及住院费用（上升4.9%）；而下跌幅度最大的则为：商务舱机票（下跌20%），珠宝（下跌13%），高尔夫俱乐部会籍（下跌11%）。

至于香港，高端生活指数跟踪的20个消费项目内，有12项在2014年表现稳定或录得升幅。按加权指数计算，由于楼价放缓，香港的高端生活指数下滑4.7%。

按平均值的方法计算，2014年的香港高端生活指数大致维持不变。值得注意的跌幅为红酒（下跌28%）和商务舱机票（下跌15%）。相反，豪华酒店客房价格却上涨（10%）。大幅度的价格变动差异可能与中国的经济在2014年上半年放缓，及后出现改善迹象有关。就价格变动差异幅度之大，估计2014年将会是非常态的一年。（完）