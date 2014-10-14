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亚洲 | 2014年 10月 14日 星期二 17:36 BJT

企业结盟：俄罗斯Gazprom及中国工商银行讨论融资及发债事宜

路透莫斯科10月14日 - 俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom) 发表声明指出，正与中国工商银行 讨论贸易及企业融资，还有发行债券等议题。

5月时，Gazprom和中国签订4,000亿美元的30年期天然气供应合约。不过输气管系统尚待建立。

Gazprom并提到，可能发行离岸人民币债券，而两家公司也讨论到安排卢布及人民币付款结算的问题。(完) (编译 张明钧; 审校 田建华)
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