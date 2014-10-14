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亚洲 | 2014年 10月 14日 星期二 18:01 BJT

台湾资管：投信业转投资大陆基金管理公司未来将可来台提供服务--金管会

路透台北10月14日 - 台湾金融监督管理委员会周二表示，为提升投信业者在大陆转投资事业的竞争力，将删除大陆地区证券投资基金管理公司不得对台湾个人及事业提供服务规定。

投信业者指出，此举将让在大陆转投资的基金管理公司可以回台服务母公司，甚至与台湾其他基金业者合作。

“这太好了，未来就可以请他们当顾问，不用找别人了。”元大宝来投信总经理刘宗圣说。

他指出，台湾投信业者在大陆转投资的基金管理公司，由于进入市场较晚，营运绩效多半不佳。金管会开放限制后，反而会让他们在台湾市场很有特色，转亏为盈的机会也大增。

目前台湾投信业在大陆投资基金管理公司的有国泰投信、元大宝来投信、富邦投信以及永丰投信。

金管会在发布的新闻稿中并称，为提升投信业转投资的效能，将删除业者投资外国及大陆事业，应以该证券投资信托事业所营事业为限的规定。(完)

(记者 董永年; 审校 林高丽)
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