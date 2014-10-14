台湾资管：投信业转投资大陆基金管理公司未来将可来台提供服务--金管会

美国热股：中国蚂蚁金服以12亿拿下美国速汇金，后者盘初急升逾7%
路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
路透台北10月14日 - 台湾金融监督管理委员会周二表示，为提升投信业者在大陆转投资事业的竞争力，将删除大陆地区证券投资基金管理公司不得对台湾个人及事业提供服务规定。
投信业者指出，此举将让在大陆转投资的基金管理公司可以回台服务母公司，甚至与台湾其他基金业者合作。
“这太好了，未来就可以请他们当顾问，不用找别人了。”元大宝来投信总经理刘宗圣说。
他指出，台湾投信业者在大陆转投资的基金管理公司，由于进入市场较晚，营运绩效多半不佳。金管会开放限制后，反而会让他们在台湾市场很有特色，转亏为盈的机会也大增。
目前台湾投信业在大陆投资基金管理公司的有国泰投信、元大宝来投信、富邦投信以及永丰投信。
金管会在发布的新闻稿中并称，为提升投信业转投资的效能，将删除业者投资外国及大陆事业，应以该证券投资信托事业所营事业为限的规定。(完)
(记者 董永年; 审校 林高丽)
路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
路透新加坡4月17日 - 亚洲近月6月上半月石脑油价格比7月上半月价格周一每吨高出5美元，这是4月5日 以来最高的逆价差，因需求强劲。 逆价差指的是现货价格高于远期价格，反映出基本面强劲，正价差则反映市场供过于求。 日本出光兴产以成本加运费价(C&F)较日本报价约中段单位数的升水，买进了5月21日-6月5日到岸德山的 石脑油。 尽管有液化石油气(LPG)的替代竞争，但石脑油需求一直很坚挺。 丁烷价格仍令石化厂商替代石脑油不合算。 日本经济产业省上周五的数据显示，3月日本乙烯产量同比增长7.7%至56.71万吨。 日本的石脑油进口较前月下滑0.8%至125万吨。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月13日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的石脑油 库存下跌27.5%至22.1万吨。 亚洲汽油裂解价差处在两日高位每桶10.88美元，亚洲地区的炼厂维护本月料将达到顶峰。 现货市场上，有四笔汽油交
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。