更新版 1-台湾货币市场：短率稳于低位，大银行供给跨月资金料令月底风平浪静

* 短钱供应无虞，短率稳于低位

* 跨月资金续注入短票市场

* 债券附买回持平，资金略分配不均 (更新拆款数据及存单细节)

记者 高洁如

路透台北10月14日 - 台湾银行间短率周二大致平稳。交易员指出，大型金融机构持续供应短钱，拆出月内资金、买入跨月的短票，提供不少流动性，令市场资金情势趋于平稳。而市场也普遍预期由于跨月的资金持续注入票券商，预料本月底有望〞风平浪静〞。

交易人士表示，目前市场上银行间同业的拆/放款都是月内的短钱，也见不少偏大的公营银行缺钱而调入资金，部分与个别银行存放款结构调整有关。资调人士认为，目前资金充裕的情况暂时不会改变，而明日有公债的交割及还本，市场资金料稍做重新分配。

〞明天有交割也有还本（公债），可能钱会重新分配一下，〞一家大型金融机构交易员表示。

15日将有89甲4期公债将还本付息达424.5亿台币，而同日也将交割五年期可分割公债103甲15期，金额344.538亿台币。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.387%，上日在0.386%；今日区间在0.295-0.415%，上日在0.295-0.415%；一周拆款利率区间在0.380-0.450%，同上日。

**短票利率亦在低档**

短票市场方面，资调人士则表示，10月份至今市场交易都〞淡淡的〞，看来并无特殊的宽松或紧缩因子。不过因目前已有大型银行买入跨月的短票，因此预料月底将不致像上次9月季底的情势一样紧张。

〞票券商挺开心的啊，至少不会像上个月，〞一位大型银行交易员表示。

另一家大型银行交易员也说，目前看来10月偏向宽松的资金情势尚无改变契机，预料可能将持续供给市场资金。月底的情势可能更加风平浪静。

今日票券商与银行承作的月内自保短票利率主要成交在0.60-0.61%，同上日；跨月的自保30天期短票在0.60-0.63%，0.63%偏极少数。大型金融机构开在偏低水位的0.61%。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.610%，前日亦为0.610%。

台湾央行周二公布，共发行1,851.5亿台币存单。与今日存单到期金额1,852.5亿相较，存单发行余额较上日减1亿。

本周央行存单到期总额为1兆7,629.6亿台币，本周余日存单落点为：周三458亿、周四7,419.8亿及周五2,808.5亿。

拆款中心资料 显示，周二超额准备为负146亿台币，累积超额准备为774亿台币、加计前期1%的超额准备为1,906亿台币。

**附买回利率持平**

债券市场附买回(RP)利率周二大致持稳。交易商表示，今日因有寿险与投信走钱，资金分配略显不均，但银行相对宽裕，无碍调度。

市场人士指出，投信对跨月的落点安排依旧兴致缺缺，但也还不到需要调高利率的时机，因此成交利率多持平于上日。

〞有寿险走很多，但要找新钱还OK。〞一本地证券商交易员说。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；月内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，跨月则为0.64-0.65%，大致与上日持平。

票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.53-0.55%，票券商的极短天期利率在0.48-0.50%，同于上日。