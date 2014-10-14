CNH动态：避险情绪上升引发离岸即期小幅走跌

路透北京10月14日 - 尽管人民币兑美元在岸即期与中间价周二均创下七个月来高位，然离岸即期并未跟随方向，而是小幅贬值。交易人士称，因全球经济成长忧虑深化和股市加剧下跌，国际投资者避险情绪上升，美元买盘增多，这亦导致了在岸与离岸即期之间价差进一步拉大。

“离岸即期市场有不少美元空头回补，全球股市都在下挫，VIX恐惧指数飙升，强势美元仿佛成了安全的天堂…这亦导致了CNH与在岸的价差扩大。”一位外资行交易员称。

他续表示，进入四季度以来，确实也感受到了更多人民币买盘力量，但离岸还是在下探和测试关键点位，近期仍要看人民币中间价走势是否以维稳为主。

招商证券周二报告认为，9月贸易顺差规模的收窄有助于降低人民币升值压力。综合国内外形势的变化，其认为四季度人民币汇率走弱的可能性更高。

亦有不少投行认为，周二中国央行与俄罗斯央行签署了3年期1,500亿元人民币的双边本币互换协议，英国正式启动首只人民币国债发行，均显示人民币持续国际化，及未来作为外汇储备货币的具大潜力，加上国际市场对人民币的贸易投资需求将持续增加，对人民币中期走势有利。

本地时间18:15，离岸人民币现汇 报6.1418，较上日下跌63个点子，较在岸即期仍处折价状态，两地价差扩至171个点子，显国际投资者交投谨慎。

在岸即期 周二小幅升值至6.1247，收盘及盘间均创逾七个月高位，受中间价刷新近七个月新高提振。盘间交投明显活跃，但价格变动不多。交易员表示，因为临近四中全会，预计人民币日内走势还是以稳为主。

无本金远期外汇(NDF)一年期 报6.2475/2515，小跌0.05%，上日收盘在6.2445。一年期NDF较离岸即期汇率贴水1.7%左右。

全球汇市，美元周二在欧洲盘回稳，之前兑日圆跌至一个月低位，因全球经济成长忧虑深化和股市加剧下跌。（完）

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