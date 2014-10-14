CNH动态：避险情绪上升引发离岸即期小幅走跌

美国热股：中国蚂蚁金服以12亿拿下美国速汇金，后者盘初急升逾7%
路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
路透北京10月14日 - 尽管人民币兑美元在岸即期与中间价周二均创下七个月来高位，然离岸即期并未跟随方向，而是小幅贬值。交易人士称，因全球经济成长忧虑深化和股市加剧下跌，国际投资者避险情绪上升，美元买盘增多，这亦导致了在岸与离岸即期之间价差进一步拉大。
“离岸即期市场有不少美元空头回补，全球股市都在下挫，VIX恐惧指数飙升，强势美元仿佛成了安全的天堂…这亦导致了CNH与在岸的价差扩大。”一位外资行交易员称。
他续表示，进入四季度以来，确实也感受到了更多人民币买盘力量，但离岸还是在下探和测试关键点位，近期仍要看人民币中间价走势是否以维稳为主。
招商证券周二报告认为，9月贸易顺差规模的收窄有助于降低人民币升值压力。综合国内外形势的变化，其认为四季度人民币汇率走弱的可能性更高。
亦有不少投行认为，周二中国央行与俄罗斯央行签署了3年期1,500亿元人民币的双边本币互换协议，英国正式启动首只人民币国债发行，均显示人民币持续国际化，及未来作为外汇储备货币的具大潜力，加上国际市场对人民币的贸易投资需求将持续增加，对人民币中期走势有利。
本地时间18:15，离岸人民币现汇 报6.1418，较上日下跌63个点子，较在岸即期仍处折价状态，两地价差扩至171个点子，显国际投资者交投谨慎。
在岸即期 周二小幅升值至6.1247，收盘及盘间均创逾七个月高位，受中间价刷新近七个月新高提振。盘间交投明显活跃，但价格变动不多。交易员表示，因为临近四中全会，预计人民币日内走势还是以稳为主。
无本金远期外汇(NDF)一年期 报6.2475/2515，小跌0.05%，上日收盘在6.2445。一年期NDF较离岸即期汇率贴水1.7%左右。
全球汇市，美元周二在欧洲盘回稳，之前兑日圆跌至一个月低位，因全球经济成长忧虑深化和股市加剧下跌。（完）
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人民币外汇期权 (发稿 赵红梅; 审校 林高丽)
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路透新加坡4月17日 - 亚洲近月6月上半月石脑油价格比7月上半月价格周一每吨高出5美元，这是4月5日 以来最高的逆价差，因需求强劲。 逆价差指的是现货价格高于远期价格，反映出基本面强劲，正价差则反映市场供过于求。 日本出光兴产以成本加运费价(C&F)较日本报价约中段单位数的升水，买进了5月21日-6月5日到岸德山的 石脑油。 尽管有液化石油气(LPG)的替代竞争，但石脑油需求一直很坚挺。 丁烷价格仍令石化厂商替代石脑油不合算。 日本经济产业省上周五的数据显示，3月日本乙烯产量同比增长7.7%至56.71万吨。 日本的石脑油进口较前月下滑0.8%至125万吨。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月13日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的石脑油 库存下跌27.5%至22.1万吨。 亚洲汽油裂解价差处在两日高位每桶10.88美元，亚洲地区的炼厂维护本月料将达到顶峰。 现货市场上，有四笔汽油交
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