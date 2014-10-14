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亚洲 | 2014年 10月 14日 星期二 18:48 BJT

国际油市：沙特王子对油价下跌提出警告，称不利于国家财政收入

Alwaleed王子周一在推特账户上发布的信件称，沙特阿拉伯今年和2015年的预算可能遭受数以十亿里亚尔(riyal)计的损失。

他的警告可能反映出，很多沙特人私底下对于油价下跌给该国经济带来的影响、以及沙特对石油收入的依赖，越来越感到担心。

“2014年度预算案中有90%基于石油，因此低估(这些影响)本身就是种灾害，不容忽视，”他在信中称。(完)
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