重温稿-《焦点》细究中国9月出口高增长：恐存一定“水分”

* 9月出口同比高增长恐存一定“水分”

* 和出口交货值、港口吞吐量等表现发生背离

* 对港台地区出口增逾三成

* 贵金属出口额猛增至百亿元

作者 乔艳红

路透北京10月14日 - 中国9月出口同比增速高达15%，其中当然有全球经济复苏的带动。但分析人士细究分项数据后认为：出口高增长“质量”存疑，超预期的出口数据恐怕存在一定“水分”，很可能涵盖了虚假贸易的因素。

他们指出，首先出口增速和出口交货值、港口货物吞吐量等数值表现发生了背离，其次9月对港台地区出口同比增逾三成、贵金属出口猛增至百亿元人民币，都值得警惕。

个中原因不排除和沪港通开闸的预期有关，部分资金借道提前流入，导致出口虚假贸易抬头。分析人士认为，外需回暖背景下未来出口增速有望保持较快增长，但难以带来更多惊喜，四季度出口更可能走稳，而非大幅回升。

“出口回升质量存疑，9月出口数据大幅增长，但从我们跟踪的高频数据看，却很难对9月出口数据的大幅回升形成支撑，9月出口的大幅回升可能存在一定水分，”申银万国债券研究团队在数据点评中称。

他们并进一步解释称，9月中国上海和大连出口集装箱运价指数双双回落，当月八大集装箱码头集装箱吞吐量同比与8月大体持平，申万调研指数也显示9月出口货量增长不及预期，再加上PMI新出口订单指数回升非常有限，主要发达国家PMI指数也较弱，故而怀疑在人民币持续升值的情况下，出口增速超预期可能存在一定水分。

中国海关周一公布，9月出口同比增长15.3%，高于路透调查预估中值的增长11.8%，且增速为2013年2月以来最高水准。从贸易类型来看，一般贸易、加工贸易出口同比分别增长13.7%、13.2%，保税监管场所出境货物和海关特殊监管区域货物出口增速高达21.0%、17.7%。

从国别来看，对欧美日发达经济体、新兴经济体出口同比分别增长9.3%、12.1%，值得注意的是，对香港、台湾出口同比增速均为34%，其中香港增速显着高于上月的-2.1%，且创下去年5月以来最高对港出口增速，而对台湾出口增速则已连续三个月保持30%以上；此外，9月贵金属或包贵金属的首饰出口额突然由上月的32亿元跳升至123亿元。

中国9月进出口增速与贸易顺差图表 link.reuters.com/pek23w

“9月出口增速录得15.3%，对港出口增速跃升至34%是重要原因。可能由于沪港通推出在即,吸引了海外资金流入国内，导致对港出口虚假贸易抬头，”交通银行金融研究中心研究员刘学智称，如果剔除对港出口数据，计算后得出9月出口同比增速11.98%，仍然符合出口温和复苏的大趋势判断。

他指出，考虑到IMF已经下调全球经济增速预期、欧洲增长乏力、德国四大智库大幅调低经济增速等，预计在外需整体向好的背景下中国出口增速有望保持较快增长，但风险性因素将制约出口增速难以继续上升到非常高的位置。

申万债券团队提供数据显示，9月中国出口集装箱运价指数均从8月末的1,107回落至1,059；八大集装箱码头完成集装箱吞吐量同比增长6.6%，增速还低于8月的7.1%；同时，申万调研中很多受访者表示，今年节前出货节奏较往年同期明显偏慢，出货不及预期。

**出口超预期可能涵盖虚假贸易成分**

海关出口数据因受到资本流动、报关策略、港口库存等因素影响月度波动较大，而企业的出口交货值数据则较少受到海关因素的影响。中国国家统计局数据显示，8月出口交货值同比增长5.5%，低于7月的7.2%，更远不及6月的8.5%。

而近期一连串PMI调查结果也显示，德国制造业活动出现15个月首度萎缩，中国制造业则是几乎未有成长，美国制造业放缓程度则是较预期严重。

招商证券宏观团队表示，将前期出口数据同其他国家地区公布的贸易数据和出口交货值等货物流数据对比发现，自6月开始出口同比增速与出口交货值、上海港口货物吞吐量同比增速变化趋势均出现背离，而且海关公布的对台湾出口同比增速与台湾所公布的从大陆进口同比增速趋势也所分歧。

“此外，贵金属由于单位体积价值高，是虚假贸易操作最方便的商品类别，”该券商称，“以上现象在虚假贸易猖獗的2013年1-4月也曾出现，因此综合来看，超预期的出口数据很可能涵盖了虚假贸易的因素。”

台湾财政部数据显示，9月进口年增率为0.2%，其中自中国大陆与香港地区进口年增率为14.8%，低于8月的27.9%；自美国和欧洲进口年增率分别为7%和-4%，8月分别为13.4%和2.3%。

“近期热钱涌入仍然可能夸大了出口数据，8月出口同比与出口交货值同比的大幅背离可以佐证，这也和9月人民币实际有效汇率继续升值相对应，这事实上不利于出口实际增速 的后续改善，”国泰君安首席宏观分析师任泽平称。

他表示，出口9月增幅超预期，可能的原因是出口继续以新常态复苏，同时去年的基数偏低；但9月对香港和台湾出口增幅仍然较大，其中可能仍有较大热钱流入因素影响。

展望未来，招商证券认为，考虑到全球经济增长堪忧，美国暂未显露更为强势的复苏迹象，欧日均处于衰退边缘，国内稳增长政策力度有限，鉴此，预计年内外贸形势难以带来更多惊喜。