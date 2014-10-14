东南亚股市：多数下跌，新加坡股市创逾六个月低点

美国热股：中国蚂蚁金服以12亿拿下美国速汇金，后者盘初急升逾7%
路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
路透曼谷10月14日 - 新加坡主要股价指数周二跌至逾六个月低点，此前该国公布疲弱的经济数据；其他东南亚股市则大多收低，因对全球经济体质的担忧令区域投资人不安。
新加坡海峡时报指数 跌0.2%至3,194.40点，为4月7日以来最低收位。凯德集团(Capitaland) 及新加坡大华银行 等大型股交投活络。
该指数回吐稍早涨幅，连续第三日下跌，此前数据显示新加坡第三季国内生产总值(GDP)较前季成长1.2%，表现弱于预期。
菲律宾及马来西亚股市皆连续第三个交易日下跌，其中菲律宾股市 收在8月8日以来最低，马来西亚股市 创逾八个月最低收位。
交易所及汤森路透数据显示，外资在菲律宾股市卖超11.5亿披索(2,561万美元)，外资在马来西亚股市卖超1,056万马币(323万美元)。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 418.01 -1.13 -0.27 +7.63 388.37
新加坡 3194.40 -7.75 -0.24 +0.85 3167.43
马来西亚 1796.38 -0.82 -0.05 -3.78 1866.96
泰国 1546.78 4.43 +0.29 +19.10 1298.71
印尼 4922.58 9.53 +0.19 +15.17 4274.18
菲律宾 6946.06 -22.03 -0.32 +17.93 5889.83
越南 605.79 -8.43 -1.37 +20.05 504.63
(完)
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(编译 张明钧; 审校 龚芳)
路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
路透新加坡4月17日 - 亚洲近月6月上半月石脑油价格比7月上半月价格周一每吨高出5美元，这是4月5日 以来最高的逆价差，因需求强劲。 逆价差指的是现货价格高于远期价格，反映出基本面强劲，正价差则反映市场供过于求。 日本出光兴产以成本加运费价(C&F)较日本报价约中段单位数的升水，买进了5月21日-6月5日到岸德山的 石脑油。 尽管有液化石油气(LPG)的替代竞争，但石脑油需求一直很坚挺。 丁烷价格仍令石化厂商替代石脑油不合算。 日本经济产业省上周五的数据显示，3月日本乙烯产量同比增长7.7%至56.71万吨。 日本的石脑油进口较前月下滑0.8%至125万吨。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月13日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的石脑油 库存下跌27.5%至22.1万吨。 亚洲汽油裂解价差处在两日高位每桶10.88美元，亚洲地区的炼厂维护本月料将达到顶峰。 现货市场上，有四笔汽油交
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。