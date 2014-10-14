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亚洲 | 2014年 10月 14日 星期二 19:25 BJT

东南亚股市：多数下跌，新加坡股市创逾六个月低点

路透曼谷10月14日 - 新加坡主要股价指数周二跌至逾六个月低点，此前该国公布疲弱的经济数据；其他东南亚股市则大多收低，因对全球经济体质的担忧令区域投资人不安。

新加坡海峡时报指数 跌0.2%至3,194.40点，为4月7日以来最低收位。凯德集团(Capitaland) 及新加坡大华银行 等大型股交投活络。

该指数回吐稍早涨幅，连续第三日下跌，此前数据显示新加坡第三季国内生产总值(GDP)较前季成长1.2%，表现弱于预期。

菲律宾及马来西亚股市皆连续第三个交易日下跌，其中菲律宾股市 收在8月8日以来最低，马来西亚股市 创逾八个月最低收位。

交易所及汤森路透数据显示，外资在菲律宾股市卖超11.5亿披索(2,561万美元)，外资在马来西亚股市卖超1,056万马币(323万美元)。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 418.01 -1.13 -0.27 +7.63 388.37

新加坡 3194.40 -7.75 -0.24 +0.85 3167.43

马来西亚 1796.38 -0.82 -0.05 -3.78 1866.96

泰国 1546.78 4.43 +0.29 +19.10 1298.71

印尼 4922.58 9.53 +0.19 +15.17 4274.18

菲律宾 6946.06 -22.03 -0.32 +17.93 5889.83

越南 605.79 -8.43 -1.37 +20.05 504.63

(完)

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(编译 张明钧; 审校 龚芳)
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