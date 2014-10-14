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亚洲 | 2014年 10月 14日 星期二 19:29 BJT

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水下滑，因供应充裕

路透新加坡10月14日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跌至逾两个月低位，下跌幅度创下两周内最大，交易员称因需求疲弱但供应却越来越多所导致。

路透数据显示，亚洲380-cst燃料油现货升水较新加坡现货报价下跌0.72美元至每吨2美元。

人气偏弱也反映在11/12月互换价差，目前评估为持平，较上日下滑0.50美元。

若再更进一步下跌，市场将跌入正价差。

其他消息方面，交易商说，台湾台塑售出15,000吨10月24-26日装运燃料油，每吨溢价32-33美元；升水幅度是上一笔售出船货每吨85-90美元的一半。

新加坡现货市场无成交回报。(完)

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(编译 李婷仪 审校 龚芳)
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