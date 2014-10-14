版本:
中国
亚洲 | 2014年 10月 14日 星期二 19:54 BJT

企业结盟：好市多通过阿里巴巴旗下天猫国际进军中国市场

路透10月14日 - 批发零售业者好市多(Costco Wholesale) 表示，将通过阿里巴巴 旗下的天猫国际首度进军中国市场。

好市多周二发布声明指出，网路商店瞄准中国的消费者。该公司在中国的网路商店将初步提供食品及医疗等一系列产品，提供最具竞争力价格。

好市多表示，将持续引进新产品及品牌给中国消费者，而天猫的仓储将协助缩减物流成本及交货时间。(完) (编译 张明钧; 审校 龚芳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐