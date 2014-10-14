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亚洲 | 2014年 10月 14日 星期二 19:56 BJT

标题新闻：OPEC料不致召开紧急会议，显示其尚不急于讨论如何因应油价大跌--消息人士

注：　OPEC为石油输出国组织。

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
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