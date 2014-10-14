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亚洲 | 2014年 10月 14日 星期二 20:22 BJT

国际油市：柴油裂解价差小跌，亚洲炼厂考虑降低产能利用率

路透新加坡10月14日 - 产业消息人士称，部分亚洲炼厂正考虑下调产能利用率，因中质馏分油价差仍疲软，尽管第四季热燃油需求通常会推动价差升高。

路透数据显示，11月柴油裂解价差下跌0.02美元，较迪拜原油升水来到每桶14.16美元，航煤裂解价差小升0.01美元至14.84美元。

交易商表示，多数北亚炼厂产能利用率维持在八成以上，因他们必须履行定期合约，而部分业者则趁着原油等给料价格下滑的机会，从而带动存货增加、油品价格下滑。

不过他们指出，如果价差维持在这样的水准，则业者可能考虑调降产能利用率。

新加坡现货市场有四笔柴油交易，未有航煤交易。

BP自道达尔买进15万桶含硫500ppm柴油，11月8-12日装运，每桶较新加坡11月10-20日报价折价0.35美元。

嘉能可自SK能源买进15万桶含硫500ppm柴油，11月3-7日装运，每桶较新加坡报价折价0.35美元。

P66出售两批20万桶船货给维多，11月1-5日装运，每桶较新加坡10月余下时间报价溢价1.10美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 李婷仪)
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