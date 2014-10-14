国际油市：柴油裂解价差小跌，亚洲炼厂考虑降低产能利用率

美国热股：中国蚂蚁金服以12亿拿下美国速汇金，后者盘初急升逾7%
路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
路透新加坡10月14日 - 产业消息人士称，部分亚洲炼厂正考虑下调产能利用率，因中质馏分油价差仍疲软，尽管第四季热燃油需求通常会推动价差升高。
路透数据显示，11月柴油裂解价差下跌0.02美元，较迪拜原油升水来到每桶14.16美元，航煤裂解价差小升0.01美元至14.84美元。
交易商表示，多数北亚炼厂产能利用率维持在八成以上，因他们必须履行定期合约，而部分业者则趁着原油等给料价格下滑的机会，从而带动存货增加、油品价格下滑。
不过他们指出，如果价差维持在这样的水准，则业者可能考虑调降产能利用率。
新加坡现货市场有四笔柴油交易，未有航煤交易。
BP自道达尔买进15万桶含硫500ppm柴油，11月8-12日装运，每桶较新加坡11月10-20日报价折价0.35美元。
嘉能可自SK能源买进15万桶含硫500ppm柴油，11月3-7日装运，每桶较新加坡报价折价0.35美元。
P66出售两批20万桶船货给维多，11月1-5日装运，每桶较新加坡10月余下时间报价溢价1.10美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 李婷仪)
路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
路透新加坡4月17日 - 亚洲近月6月上半月石脑油价格比7月上半月价格周一每吨高出5美元，这是4月5日 以来最高的逆价差，因需求强劲。 逆价差指的是现货价格高于远期价格，反映出基本面强劲，正价差则反映市场供过于求。 日本出光兴产以成本加运费价(C&F)较日本报价约中段单位数的升水，买进了5月21日-6月5日到岸德山的 石脑油。 尽管有液化石油气(LPG)的替代竞争，但石脑油需求一直很坚挺。 丁烷价格仍令石化厂商替代石脑油不合算。 日本经济产业省上周五的数据显示，3月日本乙烯产量同比增长7.7%至56.71万吨。 日本的石脑油进口较前月下滑0.8%至125万吨。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月13日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的石脑油 库存下跌27.5%至22.1万吨。 亚洲汽油裂解价差处在两日高位每桶10.88美元，亚洲地区的炼厂维护本月料将达到顶峰。 现货市场上，有四笔汽油交
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。