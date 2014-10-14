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亚洲 | 2014年 10月 14日 星期二 20:26 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受大豆价格上涨所提振

路透吉隆坡10月14日 - 马来西亚棕榈油期货周二上扬，结束连三天跌势，因市场预期美国大豆将延后收成，且各界寄望棕榈油需求坚挺将抑制库存增加。

“市场担忧大雨将影响大豆收成，导致价格飙升，此亦有助于支撑棕榈油价格，”马来西亚大宗商品公司Pelindung Bestari主管Lingam Supramaniam表示。

指标12月棕榈油合约 小涨0.5%，收报每吨2,167马币(约合664美元)。

总成交量为51,725口，高于35,000口的均值。

路透市场分析师王涛表示，技术图表显示棕榈油或已持稳于每吨约2,163马币的支撑位，或将上探2,224马币的阻力。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
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