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亚洲 | 2014年 10月 14日 星期二 21:50 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差回升，但交易商对此反应不大

路透新加坡10月14日 - 亚洲石脑油裂解价差周二反映一笔现货交易而回升20%至每吨76.65美元，但交易商对此反应不大，因该笔交易的价值比市场前九个月均值至少低了40%。

交易商表示市场仍处于现货价格持续下滑的循环，尽管有来自台湾和菲律宾的需求，但没有迹象显示充裕的供应会在短期内减少。

这个情况反映在一笔台塑石化的现货交易。

台塑石化买进11月交付石脑油，成本加运费(C&F)价格每吨低于日本报价13-14美元，是逾五年来的低位。

“现在亚洲有太多来自欧洲及地中海的供应，”一位交易商说。

同时，菲律宾JG Summit寻求25,000吨11月下半月交付至Batangas的石脑油，招标截止日为10月15日。

新加坡现货交易没有成交。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李婷仪 审校 张明钧)
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