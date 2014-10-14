更新版 1-美股业绩：花旗集团净利成长13%，将撤出11个市场消金业务

美国热股：中国蚂蚁金服以12亿拿下美国速汇金，后者盘初急升逾7%
路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
(新增细节)
路透10月14日 - 花旗集团 周二表示，将撤出11个市场的消费金融业务，这家国际化程度最高的美国银行业者正打算缩小规模以改善获利。
花旗集团同时公布经调整第三季净利成长13%，受助于金融危机遗留下来的问题资产获利转佳。
第三季经调整净利升至36.7亿美元，每股盈余1.15美元，上年同期分别为32.6亿及1.02美元。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师原先预期每股盈余为1.12美元。目前尚不清楚这些数据能否进行直接比较。
花旗集团周二盘初股价上涨近3%。
这家美国第三大银行表示，将会退出六个拉美国家、日本、埃及、捷克、匈牙利及关岛等地的消费金融业务，不过仍将在这些市场提供机构客户服务。
花旗集团首席执行官高沛德(Michael Corbat)表示，“我正致力于为公司瘦身，并将资源配置在能够为股东产生最佳报酬的地方。”
藉由缩减消费金融业务，花旗集团正回归之前的公司架构，将重心放在为广大的全球企业客户服务。
花旗集团在约100个国家营运，擅于为企业提供国际付款及现金管理服务。
握有该行问题资产的花旗控股第三季经调整净利为2.72亿美元，上年同期为亏损1.13亿美元。(完) (编译 张明钧; 审校 李婷仪)
路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
路透新加坡4月17日 - 亚洲近月6月上半月石脑油价格比7月上半月价格周一每吨高出5美元，这是4月5日 以来最高的逆价差，因需求强劲。 逆价差指的是现货价格高于远期价格，反映出基本面强劲，正价差则反映市场供过于求。 日本出光兴产以成本加运费价(C&F)较日本报价约中段单位数的升水，买进了5月21日-6月5日到岸德山的 石脑油。 尽管有液化石油气(LPG)的替代竞争，但石脑油需求一直很坚挺。 丁烷价格仍令石化厂商替代石脑油不合算。 日本经济产业省上周五的数据显示，3月日本乙烯产量同比增长7.7%至56.71万吨。 日本的石脑油进口较前月下滑0.8%至125万吨。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月13日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的石脑油 库存下跌27.5%至22.1万吨。 亚洲汽油裂解价差处在两日高位每桶10.88美元，亚洲地区的炼厂维护本月料将达到顶峰。 现货市场上，有四笔汽油交
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。