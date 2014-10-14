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亚洲 | 2014年 10月 14日 星期二 21:58 BJT

更新版 1-美股业绩：花旗集团净利成长13%，将撤出11个市场消金业务

(新增细节)

路透10月14日 - 花旗集团 周二表示，将撤出11个市场的消费金融业务，这家国际化程度最高的美国银行业者正打算缩小规模以改善获利。

花旗集团同时公布经调整第三季净利成长13%，受助于金融危机遗留下来的问题资产获利转佳。

第三季经调整净利升至36.7亿美元，每股盈余1.15美元，上年同期分别为32.6亿及1.02美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师原先预期每股盈余为1.12美元。目前尚不清楚这些数据能否进行直接比较。

花旗集团周二盘初股价上涨近3%。

这家美国第三大银行表示，将会退出六个拉美国家、日本、埃及、捷克、匈牙利及关岛等地的消费金融业务，不过仍将在这些市场提供机构客户服务。

花旗集团首席执行官高沛德(Michael Corbat)表示，“我正致力于为公司瘦身，并将资源配置在能够为股东产生最佳报酬的地方。”

藉由缩减消费金融业务，花旗集团正回归之前的公司架构，将重心放在为广大的全球企业客户服务。

花旗集团在约100个国家营运，擅于为企业提供国际付款及现金管理服务。

握有该行问题资产的花旗控股第三季经调整净利为2.72亿美元，上年同期为亏损1.13亿美元。(完) (编译 张明钧; 审校 李婷仪)
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