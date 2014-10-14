表格：截至10月12日当周USDA美国作物生长报告摘要

标题新闻：Berkshire Hathaway HomeServices和居外网达成营销协议，吸引中国买家在美购房
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透10月14日 - 美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布主要美国农作物资讯如下(所有数据均为百分比): 一周截至日 10/12/14 10/05/14 10/12/13 五年均值
玉米生长状况 - 优 24 24 -- -- - 良 50 50 -- -- - 普通 19 19 -- -- - 差 5 5 -- -- - 很差 2 2 -- --
大豆生长状况 - 优 20 20 -- -- - 良 53 53 -- -- - 普通 21 21 -- -- - 差 5 5 -- -- - 很差 1 1 -- --
棉花生长状况 - 优 10 11 -- -- - 良 37 37 -- -- - 普通 34 33 -- -- - 差 14 14 -- -- - 很差 5 6 -- -- 玉米成熟率 87 77 -- 89 玉米收割率 24 17 -- 43 大豆落叶率 91 83 -- 91 大豆收割率 40 20 -- 53 棉花盛铃率 77 73 -- 85 棉花收割率 22 15 -- 24 稻米收割率 82 70 -- 78 冬麦种植率 68 56 -- 67 冬麦出苗率 43 28 -- 37(完)
(编译 利棣儿; 审校 李军)
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路透4月17日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨 计)： 一周截至日04/13/2017 04/06/2017 04/14/2017 04/07/2016 初值 修正值 前值 小麦 671,868 659,183 641,365 458,465 燕麦 343 100 100 0 大麦 0 73 73 563 玉米 1,328,134 1,212,682 1,170,380 1,100,778 高粱 139,568 162,895 155,910 195,509 大豆 430,879
路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。