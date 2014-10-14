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货币新闻 | 2014年 10月 15日 星期三 04:05 BJT

表格：截至10月12日当周USDA美国作物生长报告摘要

路透10月14日 - 美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布主要美国农作物资讯如下(所有数据均为百分比): 一周截至日 10/12/14 10/05/14 10/12/13 五年均值

玉米生长状况 - 优 24 24 -- -- - 良 50 50 -- -- - 普通 19 19 -- -- - 差 5 5 -- -- - 很差 2 2 -- --

大豆生长状况 - 优 20 20 -- -- - 良 53 53 -- -- - 普通 21 21 -- -- - 差 5 5 -- -- - 很差 1 1 -- --

棉花生长状况 - 优 10 11 -- -- - 良 37 37 -- -- - 普通 34 33 -- -- - 差 14 14 -- -- - 很差 5 6 -- -- 玉米成熟率 87 77 -- 89 玉米收割率 24 17 -- 43 大豆落叶率 91 83 -- 91 大豆收割率 40 20 -- 53 棉花盛铃率 77 73 -- 85 棉花收割率 22 15 -- 24 稻米收割率 82 70 -- 78 冬麦种植率　　　　　　　68 56 -- 67 冬麦出苗率 43 28 -- 37(完)

(编译 利棣儿; 审校 李军)
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