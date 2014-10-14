欧元债市：德债收益率触及纪录低点，ZEW景气指数跌至负值点燃成长忧虑

* 德国10月ZEW经济景气判断指数跌至负值，为2012年来首见

* 对欧洲央行将推行QE的希望降低西班牙和意大利公债面临的冲击

* 欧洲央行购债计划将面临法院的裁决

* 希腊公债收益率升穿7%，因政治忧虑

* 西班牙加泰罗尼亚地区取消计划的独立公投

路透伦敦10月14日 - 德债收益率周二触及纪录新低，因德国10月ZEW经济景气判断指数巩固了对欧元区经济火车头将可能滑向经济衰退的忧虑。

德国经济智库ZEW公布，10月ZEW经济景气判断指数跌至负3.6，为2012年底以来首次出现负值，预估为1.0，9月为6.9。

数据公布后，ZEW的首席经济学家Clemens Fuest表示，继4月至6月经济萎缩后，德国第三季经济有可能再度萎缩，这将导致该国滑入经济衰退。

德国经济部称，预期2014年国内生产总值(GDP)成长率为1.2%，2015年预估为成长1.3%，之前的预估分别为成长1.8%和成长2.0%。

不过，德国经济部长加布利尔表示，没有理由认为该国经济陷入衰退。德国财政部长朔伊布勒称，他预计德国经济疲弱将是暂时性的。

欧洲经济不振，燃点对全球经济成长的忧虑，促使投资者选择避险资产，但部分较高风险的欧元区公债受到成长忧虑的影响有限，因预计欧洲央行将进一步放宽政策。

10年期德债 收益率下滑至0.837%的纪录新低，跌5个基点，10年期意大利和西班牙公债收益率持平至小幅下跌，分别报2.32%和2.08%。

DZ Bank策略师Daniel Lenz说，如果不是预计欧洲央行将采取更多宽松政策，西班牙和意大利公债收益率要高出6-7个基点。

不过，对欧洲央行可能买入主权债的希望可能因欧洲法院的一项裁决而破灭，欧洲法院周二开始对欧洲央行的一项购债计划直接货币交易(OMT)的合法性展开聆讯。

尽管欧洲法院不会很快作最终裁决，但聆讯将对欧洲央行的职权是否包括可以推行量化宽松政策(QE)提供一些线索。

10年期希腊公债收益率周二升穿7%，为3月来首见，因忧虑政治不确定性，以及担心希腊计划提前退出国际救助，带动希腊公债收益率持续上升。该收益率周二升27个基点，报7.05%。

西班牙加泰罗尼亚地区取消举行独立公投，投资者似乎对此消息无甚反应。(完)

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