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亚洲 | 2014年 10月 15日 星期三 01:43 BJT

金属期市：期铜触及三周高位，因中国需求前景亮丽

* 锡需求大幅下跌，料将进一步走弱

* LME期锡价格触及逾14个月低位

路透伦敦10月14日 - 铜价周二攀升至三周高位，因对全球最大消费国中国需求前景重获信心，且原本押注铜价下跌的投资者回补空头。

不过，美元上涨，令一些基本金属受压。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 在公开市场收高1.4%，报每吨6,801美元，之后在电子交易活动中继续走高，在1620 GMT触及9月22日来最高的6,819.25美元。

中国国家发展改革委员会新闻发言人李朴民周二表示，尽管前八个月中国固定资产投资增速放缓，但基础设施投资依然保持了较快增长，随着政策效应的逐步显现，预计今后几个月投资增速回落的幅度将会有所收窄。

中国周一公布的9月贸易数据意外强劲，缓解对全球最大的金属消费国经济放缓的担忧。9月铜进口较前月增长近15%。 这也扶助市场人气。

“我们认为中国需求前景正面，特别是中国当局承诺将实现本年7.5%的经济增长目标，”德国商业银行商品研究部主管Eugen Weinberg说。

“我们需要看到另一个月铜进口有这样的增长，才会对中国真的出现补充库存趋势有充份信心，而非中国假期前的投机性买入，”澳新银行(ANZ)分析师Daniel Hynes说。

10月初是中国为期一周的国庆假期。

一位新加坡交易商表示，回补空头也燃点期铜周二的涨势。

美元兑一篮子货币小幅上升，但仍低于上周触及的四年高位。

期锡 是价格变动最大的LME金属，大跌2.5%，收报每吨19,650美元，为逾14个月来最低，因中国的买盘枯竭。

行业消息预计锡价将进一步下跌，因焊接剂制造商第四季订单较疲弱。

印尼政府在考虑实施锡出产限制和出口配额。印尼是全球最大的锡出口国。但这消息未能对锡价提供支撑。

期镍 收跌0.6%，报每吨16,350美元，此前LME镍库存上升，令镍库存MNISTX-TOTAL升至纪录高位。

期铝 收高0.3%，报1,950美元。期锌 涨0.5%，报2,348美元。期铅 跌0.5%，收报2,055.50美元。(完)

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(编译 利棣儿；审校 李军)
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