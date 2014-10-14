金属期市：期铜触及三周高位，因中国需求前景亮丽

美国热股：中国蚂蚁金服以12亿拿下美国速汇金，后者盘初急升逾7%
路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
* 锡需求大幅下跌，料将进一步走弱
* LME期锡价格触及逾14个月低位
路透伦敦10月14日 - 铜价周二攀升至三周高位，因对全球最大消费国中国需求前景重获信心，且原本押注铜价下跌的投资者回补空头。
不过，美元上涨，令一些基本金属受压。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 在公开市场收高1.4%，报每吨6,801美元，之后在电子交易活动中继续走高，在1620 GMT触及9月22日来最高的6,819.25美元。
中国国家发展改革委员会新闻发言人李朴民周二表示，尽管前八个月中国固定资产投资增速放缓，但基础设施投资依然保持了较快增长，随着政策效应的逐步显现，预计今后几个月投资增速回落的幅度将会有所收窄。
中国周一公布的9月贸易数据意外强劲，缓解对全球最大的金属消费国经济放缓的担忧。9月铜进口较前月增长近15%。 这也扶助市场人气。
“我们认为中国需求前景正面，特别是中国当局承诺将实现本年7.5%的经济增长目标，”德国商业银行商品研究部主管Eugen Weinberg说。
“我们需要看到另一个月铜进口有这样的增长，才会对中国真的出现补充库存趋势有充份信心，而非中国假期前的投机性买入，”澳新银行(ANZ)分析师Daniel Hynes说。
10月初是中国为期一周的国庆假期。
一位新加坡交易商表示，回补空头也燃点期铜周二的涨势。
美元兑一篮子货币小幅上升，但仍低于上周触及的四年高位。
期锡 是价格变动最大的LME金属，大跌2.5%，收报每吨19,650美元，为逾14个月来最低，因中国的买盘枯竭。
行业消息预计锡价将进一步下跌，因焊接剂制造商第四季订单较疲弱。
印尼政府在考虑实施锡出产限制和出口配额。印尼是全球最大的锡出口国。但这消息未能对锡价提供支撑。
期镍 收跌0.6%，报每吨16,350美元，此前LME镍库存上升，令镍库存MNISTX-TOTAL升至纪录高位。
期铝 收高0.3%，报1,950美元。期锌 涨0.5%，报2,348美元。期铅 跌0.5%，收报2,055.50美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
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金属期市 LME库存变化
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
路透新加坡4月17日 - 亚洲近月6月上半月石脑油价格比7月上半月价格周一每吨高出5美元，这是4月5日 以来最高的逆价差，因需求强劲。 逆价差指的是现货价格高于远期价格，反映出基本面强劲，正价差则反映市场供过于求。 日本出光兴产以成本加运费价(C&F)较日本报价约中段单位数的升水，买进了5月21日-6月5日到岸德山的 石脑油。 尽管有液化石油气(LPG)的替代竞争，但石脑油需求一直很坚挺。 丁烷价格仍令石化厂商替代石脑油不合算。 日本经济产业省上周五的数据显示，3月日本乙烯产量同比增长7.7%至56.71万吨。 日本的石脑油进口较前月下滑0.8%至125万吨。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月13日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的石脑油 库存下跌27.5%至22.1万吨。 亚洲汽油裂解价差处在两日高位每桶10.88美元，亚洲地区的炼厂维护本月料将达到顶峰。 现货市场上，有四笔汽油交
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。