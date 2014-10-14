芝加哥期市：CBOT大豆期货上涨，因收割缓慢和技术性买入

企业并购：黑石管理的基金以约20亿美元收购天然气管道公司EagleClaw
路透4月17日 - EagleClaw Midstream Ventures LLC周一表示，同意以大约20亿美元被黑石集团管理的基金收购。
路透芝加哥10月14日 - 美国芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二劲升2.1%，至三周半高位，交易商说，降雨令中西部大部份地区作物收割缓慢，为大豆期货提供支撑。
玉米上涨，对大豆市场带来额外支持。
指标CBOT-11月大豆期货合约 升穿30日移动均线的关键技术阻力。该合约自6月30日以来没有升穿该水平。
大豆期货也受助于现货市场上升。
美国农业部周二下午公布的报告，预料将显示截至10月13日，大豆收割率为31%，较之前的一周仅上升11个百分点。
豆粕期货上涨，因美国运输活动缓慢，导致加工厂的压榨供应紧张。
周三公布的美国全国油籽加工商协会(NOPA)月度报告预料将显示，9月压榨水平跌至五年最低。
豆油期货下跌，因原油市场走弱带来压力。
11月大豆期货合约 收涨19-1/2美分，报每蒲式耳9.64-3/4美元。
12月豆粕合约 收涨6.1美元，报每短吨324.0美元。12月豆油合约 收跌0.17美分，报每磅32.87美分。
今日CBOT大豆预估成交量为398,865口，豆粕为99,692口，豆油为75,917口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透4月17日 - EagleClaw Midstream Ventures LLC周一表示，同意以大约20亿美元被黑石集团管理的基金收购。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲 浏览英文报导全文，请点选
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