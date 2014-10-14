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货币新闻 | 2014年 10月 15日 星期三 04:10 BJT

美股盘后：英特尔公布业绩后，股价急升2.6%

路透10月14日 - 晶片巨擘英特尔 在周二美股盘后交易中急升2.6%，此前该公司公布季度业绩。

英特尔公布第三季营收为146亿美元，第三季净利为33亿美元，合每股收益0.66美元。

英特尔公布第三季营运利润为45亿美元，同比增长30%。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计英特尔第三季营收为144.4亿美元，每股收益0.65美元。

英特尔预计第四季营收为147亿美元，加减5亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计英特尔第四季营收为144.8亿美元，每股收益0.62美元。(完)
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