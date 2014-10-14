美股业绩：英特尔第四季营收预估优于预期，因个人电脑需求复苏

路透旧金山10月14日 - 美国晶片巨擘英特尔 发布的第四季营收预估优于预期，因个人电脑需求复苏。

苹果四年前推出平面电脑iPad引发的全球个人电脑需求骤降的情况在近几个月企稳，部份原因是公司替换雇员旧的笔记本电脑。

英特尔周二在声明中表示，对该公司的芯片(晶片)需求良好。

“全球个人电脑供应链状况还算稳健，在预期的第四季零售周期，库存水平适当，”英特尔指出。

个人电脑业务复苏，扶助英特尔股价在今年迄今上涨24%，使公司成为表现最好的道指成份股。

英特尔公布第三季净利为33.2亿美元，或每股收益0.66美元，上年同期分别为29.5亿美元及0.58美元，因个人电脑需求企稳。

英特尔周二在声明中表示，第三季营收为146亿美元，较上年同期上升8%。英特尔预计第四季营收为147亿美元，加减5亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计英特尔第三季营收为144.4亿美元，第四季营收为144.8亿美元。