版本:
中国
亚洲 | 2014年 10月 15日 星期三 05:13 BJT

韩国数据：9月进口物价同比下跌8.8%，出口物价同比回落6.5%

路透首尔10月15日 - 韩国央行周三公布的数据显示，9月以韩元计进口物价连续第25个月回落，但同比降速放缓。

韩国央行表示，9月进口物价较上年同期下降8.8%，延续有史以来最长跌势，不过，降速较8月有所放缓，8月进口物价同比下降9.9%。

一位央行官员将进口物价下降归因于上月油价同比回落10.5%。另外，韩元兑美元升值5%也是导致物价下跌的原因之一。

另一方面，9月以韩元计出口物价较上年同期下滑6.5%，为自3月下降4.3%以来最小降幅。8月时为下跌8.6%。

以下为韩国进出口物价数据细目(以韩元计，变动为百分比)：

*9月　　8月 7月 6月 5月

进口物价

较上年同期(%) -8.8 -9.9 -8.6 -8.8 -6.8

较上月(%) -1.2 -0.8 -0.5 -0.1 -1.7

出口物价

较上年同期(%) -6.5 -8.6 -9.4 -10.5 -8.1

较上月(%) -0.2 0.1 0.3 -0.1 -1.6 　　*有待修订(完) (编译 母红 审校 利棣儿)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐