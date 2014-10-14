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亚洲 | 2014年 10月 15日 星期三 05:32 BJT

纽约期市：期棉下跌，因生产商卖出和商品市场普跌

路透纽约10月14日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二下挫逾1%，因生产商卖出和商品市场普遍遭抛售，盖过对2014/15年棉花下月开始收割前，近期棉花供应收紧的忧虑。

交投最活跃的ICE-12月期棉 收跌0.86美分，或1.3%，报每磅65.02美分。

汤森路透Core Commodity CRB指数 下跌至九个月低位，因油价持续下跌。

近几周，近月棉花价格受到支撑，因市场愈发担心在新作美国棉花入市前的库存水平。

周一，未平仓合约触及5月22日来最高，此为投资者建立新头寸的最新迹象。

ICE最新数据显示，交易所库存周一减少至16,139包，周五为16,162包，均为年内最低库存水平。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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