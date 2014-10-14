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货币新闻 | 2014年 10月 15日 星期三 07:05 BJT

表格：韩国9月经季节调整失业率为3.5%，持平于8月--统计局

路透首尔10月15日 - 韩国统计局周三公布的数据显示，韩国9月经季节调整后的失业率为3.5%，8月亦为3.5%。

下表为韩国就业数据细目：

9月 8月

劳动力人口(千人) +580 +701

就业人口(千人) +451 +594

失业人口(千人) +129 +107

失业率(未经季节调整，%) 3.2 3.3

(经季节调整，%) 3.5 3.5 (完) (编译 张若琪 审校 徐文焰)
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