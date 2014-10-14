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亚洲 | 2014年 10月 15日 星期三 06:20 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月14日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 37.88 +0.40 +1.07 1723882

搜狐 43.09 -0.92 -2.09 565184

网易 85.86 +2.85 +3.43 567970

百度 199.07 -0.61 -0.31 4112159

台湾

台湾积体电路 20.14 +0.47 +2.39 4019481

联电 1.99 +0.04 +2.05 212804

日月光 5.93 +0.13 +2.24 317870

硅品精密 6.55 +0.07 +1.08 611786

和信超媒体 0.81 +0.02 +2.32 51271

友达 3.89 +0.01 +0.26 162310

中华电信 29.95 +0.01 +0.03 15696

台湾国际航电 50.78 +1.43 +2.90 1937936

香港

中国移动 59.56 -0.52 -0.87 194936

中国联通 14.77 +0.06 +0.41 105433

中国电信 60.19 +0.38 +0.64 6270

中芯国际 4.73 -0.08 -1.66 13000

电讯盈科 6.27 -0.06 -0.95 344

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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