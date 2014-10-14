《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月14日

美国热股：中国蚂蚁金服以12亿拿下美国速汇金，后者盘初急升逾7%
路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 37.88 +0.40 +1.07 1723882
搜狐 43.09 -0.92 -2.09 565184
网易 85.86 +2.85 +3.43 567970
百度 199.07 -0.61 -0.31 4112159
台湾
台湾积体电路 20.14 +0.47 +2.39 4019481
联电 1.99 +0.04 +2.05 212804
日月光 5.93 +0.13 +2.24 317870
硅品精密 6.55 +0.07 +1.08 611786
和信超媒体 0.81 +0.02 +2.32 51271
友达 3.89 +0.01 +0.26 162310
中华电信 29.95 +0.01 +0.03 15696
台湾国际航电 50.78 +1.43 +2.90 1937936
香港
中国移动 59.56 -0.52 -0.87 194936
中国联通 14.77 +0.06 +0.41 105433
中国电信 60.19 +0.38 +0.64 6270
中芯国际 4.73 -0.08 -1.66 13000
电讯盈科 6.27 -0.06 -0.95 344
(完)
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路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
路透新加坡4月17日 - 亚洲近月6月上半月石脑油价格比7月上半月价格周一每吨高出5美元，这是4月5日 以来最高的逆价差，因需求强劲。 逆价差指的是现货价格高于远期价格，反映出基本面强劲，正价差则反映市场供过于求。 日本出光兴产以成本加运费价(C&F)较日本报价约中段单位数的升水，买进了5月21日-6月5日到岸德山的 石脑油。 尽管有液化石油气(LPG)的替代竞争，但石脑油需求一直很坚挺。 丁烷价格仍令石化厂商替代石脑油不合算。 日本经济产业省上周五的数据显示，3月日本乙烯产量同比增长7.7%至56.71万吨。 日本的石脑油进口较前月下滑0.8%至125万吨。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月13日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的石脑油 库存下跌27.5%至22.1万吨。 亚洲汽油裂解价差处在两日高位每桶10.88美元，亚洲地区的炼厂维护本月料将达到顶峰。 现货市场上，有四笔汽油交
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。