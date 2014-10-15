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货币新闻 | 2014年 10月 15日 星期三 10:42 BJT

韩国央行：10月降息决议并非一致通过，一名官员赞成按兵不动--总裁

路透首尔10月15日 - 韩国央行总裁在记者会上表示，央行周三降息 25个基点至2.00%的决议并非获得一致通过，有一名官员投了反对票。

韩国央行总裁李柱烈表示，该名官员投票赞成维持利率不变。

李柱烈亦表示，央行目前预计今年韩国经济增长3.5%，明年料增长3.9%。

今明两年通胀率预计为1.4%和2.4%。

本次所有增长和通胀预估均自央行7月预估下修。(完)

(编译 艾茂林; 审校 孙茉莉)
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