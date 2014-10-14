《焦点》英特尔第四季营收预期乐观，因个人电脑需求反弹

英特尔从个人电脑向智能手机芯片领域扩展，但所取得的进展很小，一直处在大举支出以追赶高通 的状态。

英特尔称，其第三季移动和通讯部门营业亏损10.4亿美元，营收100万美元，反映出英特尔支付补贴来说服平板电脑厂商采用其芯片。

英特尔第三季净利33.2亿美元，或每股盈余(EPS)0.66美元，高于上年同期的29.5亿美元和0.58美元。分析师平均预期EPS为0.65美元。

英特尔周二在一份声明中称，第三季营收146亿美元，比上年同期增长8%。英特尔表示，预计第四季营收达到147亿美元，加减5亿美元。

据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预期第三季营收为144.4亿美元，第四季营收144.8亿美元。