《焦点》英特尔第四季营收预期乐观，因个人电脑需求反弹

标题新闻：Berkshire Hathaway HomeServices和居外网达成营销协议，吸引中国买家在美购房
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
英特尔从个人电脑向智能手机芯片领域扩展，但所取得的进展很小，一直处在大举支出以追赶高通 的状态。
英特尔称，其第三季移动和通讯部门营业亏损10.4亿美元，营收100万美元，反映出英特尔支付补贴来说服平板电脑厂商采用其芯片。
英特尔第三季净利33.2亿美元，或每股盈余(EPS)0.66美元，高于上年同期的29.5亿美元和0.58美元。分析师平均预期EPS为0.65美元。
英特尔周二在一份声明中称，第三季营收146亿美元，比上年同期增长8%。英特尔表示，预计第四季营收达到147亿美元，加减5亿美元。
据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预期第三季营收为144.4亿美元，第四季营收144.8亿美元。
英特尔股价在盘后交易中涨2.05%，常规交易时段收升2.13%至32.14美元。(完) (编译 李爽/王颖 审校 张涛)
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路透4月17日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨 计)： 一周截至日04/13/2017 04/06/2017 04/14/2017 04/07/2016 初值 修正值 前值 小麦 671,868 659,183 641,365 458,465 燕麦 343 100 100 0 大麦 0 73 73 563 玉米 1,328,134 1,212,682 1,170,380 1,100,778 高粱 139,568 162,895 155,910 195,509 大豆 430,879
路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。