版本:
中国
货币新闻 | 2014年 10月 15日 星期三 09:19 BJT

韩国央行：降息25个基点至2.00%，以提振经济表现

路透访问的30名分析师中，有18位预计韩国央行在周三会议上下调指标利率，剩余分析师预计维持不变。

周三降息后，指标利率来到2010年中期以来最低水准。韩国企划财政部长官崔炅焕7月走马上任后，外界广泛认为政府一直施压央行下调利率以提振经济。(完)

(编译 李爽/王兴亚；审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐