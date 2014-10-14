重发-澳洲数据：10月WESTPAC-MI消费者信心指数回升0.9%至94.8

(重发以补上遗漏段落)

路透悉尼10月15日 - 10月澳洲消费者信心指数上升，从前月的大幅下滑趋势中企稳；澳洲家庭发出信号表明，他们对长期经济前景更有信心。

墨尔本研究院(Melbourne Institute)和西太平洋银行(Westpac Bank) 针对1,200人的调查显示，10月经季节调整后的消费者信心指数较前月上升0.9%。9月为下降4.6%。

“澳洲消费者此前对联邦政府5月预算案做出负面反应，他们可能因最近政府宣布搁置部分预算计划而受到鼓舞，”西太平洋银行首席分析师Bill Evans说。

该指数10月为94.8，较上年同期下跌12.5%，持悲观看法人数连续第八个月超过乐观者。

未来12个月经济状况指数下跌5.2%，但未来五年经济状况指数升5.5%。

10月衡量家庭财务状况的指标较上年同期上升4.4%。未来12个月家庭财务前景信心增加1.2%。