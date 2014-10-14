重发-澳洲数据：10月WESTPAC-MI消费者信心指数回升0.9%至94.8

标题新闻：Berkshire Hathaway HomeServices和居外网达成营销协议，吸引中国买家在美购房
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(重发以补上遗漏段落)
路透悉尼10月15日 - 10月澳洲消费者信心指数上升，从前月的大幅下滑趋势中企稳；澳洲家庭发出信号表明，他们对长期经济前景更有信心。
墨尔本研究院(Melbourne Institute)和西太平洋银行(Westpac Bank) 针对1,200人的调查显示，10月经季节调整后的消费者信心指数较前月上升0.9%。9月为下降4.6%。
“澳洲消费者此前对联邦政府5月预算案做出负面反应，他们可能因最近政府宣布搁置部分预算计划而受到鼓舞，”西太平洋银行首席分析师Bill Evans说。
该指数10月为94.8，较上年同期下跌12.5%，持悲观看法人数连续第八个月超过乐观者。
未来12个月经济状况指数下跌5.2%，但未来五年经济状况指数升5.5%。
10月衡量家庭财务状况的指标较上年同期上升4.4%。未来12个月家庭财务前景信心增加1.2%。
衡量是否是购买大件家庭用品好时机的指标下滑0.4%，而一项追踪评估购房时机的指数上升2.3%。(完) (编译 王颖/李爽 审校 徐文焰/于春红)
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