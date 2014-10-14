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货币新闻 | 2014年 10月 15日 星期三 06:25 BJT

****敬告客户：路透中文快讯“《美债周三展望》”10月15日稿件暂停发送****

亲爱的客户，您好，

10月15日之《美债周三展望》因英文原稿未发，以致中文译文无法如期出稿，不便之处，敬请谅解！
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