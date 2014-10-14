敬告客户：路透中文快讯“《美债周三展望》”10月15日稿件暂停发送****

标题新闻：Berkshire Hathaway HomeServices和居外网达成营销协议，吸引中国买家在美购房
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
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10月15日之《美债周三展望》因英文原稿未发，以致中文译文无法如期出稿，不便之处，敬请谅解！
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路透4月17日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨 计)： 一周截至日04/13/2017 04/06/2017 04/14/2017 04/07/2016 初值 修正值 前值 小麦 671,868 659,183 641,365 458,465 燕麦 343 100 100 0 大麦 0 73 73 563 玉米 1,328,134 1,212,682 1,170,380 1,100,778 高粱 139,568 162,895 155,910 195,509 大豆 430,879
路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。