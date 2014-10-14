日韩经济指标预测--10月15日-10月22日****

美国热股：中国蚂蚁金服以12亿拿下美国速汇金，后者盘初急升逾7%
路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月13日当周 10月14日(二) 2300 韩国失业率 9月 -- 3.5% 10月15日(三) -- 韩国央行利率决定 10月 2.00% 2.25% 0430 日本工业生产(较前月) 8月修正值 -- -1.5% 产能利用率指数 8月 -- -0.8% 10月16日(四) 2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 10月 -- 正10 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超1,790 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超1,865 10月17日(五) 暂无重要经济指标公布。 10月20日当周 10月19日(日) 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 9月 -- -0.2% (较前月) -- -0.1% 10月20日(一) 暂无重要经济指标公布。 10月21日(二) 2350 日本贸易收支(亿日圆) 9月 -- 逆差9,485 出口(较上年同期) -- -1.3% 进口(较上年同期) -- -1.5% 10月22日(三) 暂无重要经济指标公布。(完)
路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
路透新加坡4月17日 - 亚洲近月6月上半月石脑油价格比7月上半月价格周一每吨高出5美元，这是4月5日 以来最高的逆价差，因需求强劲。 逆价差指的是现货价格高于远期价格，反映出基本面强劲，正价差则反映市场供过于求。 日本出光兴产以成本加运费价(C&F)较日本报价约中段单位数的升水，买进了5月21日-6月5日到岸德山的 石脑油。 尽管有液化石油气(LPG)的替代竞争，但石脑油需求一直很坚挺。 丁烷价格仍令石化厂商替代石脑油不合算。 日本经济产业省上周五的数据显示，3月日本乙烯产量同比增长7.7%至56.71万吨。 日本的石脑油进口较前月下滑0.8%至125万吨。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月13日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的石脑油 库存下跌27.5%至22.1万吨。 亚洲汽油裂解价差处在两日高位每桶10.88美元，亚洲地区的炼厂维护本月料将达到顶峰。 现货市场上，有四笔汽油交
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。