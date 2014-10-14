金砖国家：10月14日股汇市收盘纵览

美国热股：中国蚂蚁金服以12亿拿下美国速汇金，后者盘初急升逾7%
路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
路透10月15日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月14日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 周二收涨0.06%或0.59点，报992.08点。
中国股市：沪综指连三日收跌，外围市场持续走弱对A股施压
香港股市：小幅收跌，仍受全球经济疑虑拖累
中国汇市：人民币收盘续创逾七个月高点，四中全会前料走势趋稳
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巴西股市：收涨，本月将进行后续民调，市场盛传该民调料推升总统候选人内韦斯可能击败现任总统罗塞夫的乐观看法，巴西股市收复早盘失土。指标Bovespa指数 收涨0.1%，报58,015.46点。 拉美汇市：巴西雷亚尔下滑，因美元在全球市场上涨
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南非股市：连续第二个交易日收涨，因铁矿石价格反弹提振矿业股。指标Top-40绩优股指数 涨0.76%至42,501点，综合指数 涨0.67%至47,687点。
南非汇市：兰特兑美元表现挣扎，因投资人对全球经济成长前景不安
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印度股市：收低，印度最大上市房地商DLF因市场监管机构禁止其进入资本市场而重挫，不过Reliance Industries公布获利优于预期，以及银行股因通胀缓解而上涨，缩减大盘跌势。指标BSE指数 跌0.13%，收报26,349.33点。NSE指数 跌0.26%，收报7,864.00点。
印度汇市：大跌，从上日触及的近三周高位回落，因对全球经济成长的忧虑带动美元反弹，抵消了显示印度国内通胀大幅缓解的数据的影响。印度卢比兑美元 收报61.41/42，周一收盘价为61.0950/1050。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 跌0.1%，报1,075.450点；MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.3%，报588.05点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌1.06%，报40.9200卢布；卢布兑欧元 跌0.98%，报51.8350卢布。(完) (整理 陈宗琦；审校 于春红)
路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
路透新加坡4月17日 - 亚洲近月6月上半月石脑油价格比7月上半月价格周一每吨高出5美元，这是4月5日 以来最高的逆价差，因需求强劲。 逆价差指的是现货价格高于远期价格，反映出基本面强劲，正价差则反映市场供过于求。 日本出光兴产以成本加运费价(C&F)较日本报价约中段单位数的升水，买进了5月21日-6月5日到岸德山的 石脑油。 尽管有液化石油气(LPG)的替代竞争，但石脑油需求一直很坚挺。 丁烷价格仍令石化厂商替代石脑油不合算。 日本经济产业省上周五的数据显示，3月日本乙烯产量同比增长7.7%至56.71万吨。 日本的石脑油进口较前月下滑0.8%至125万吨。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月13日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的石脑油 库存下跌27.5%至22.1万吨。 亚洲汽油裂解价差处在两日高位每桶10.88美元，亚洲地区的炼厂维护本月料将达到顶峰。 现货市场上，有四笔汽油交
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。