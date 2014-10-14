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亚洲 | 2014年 10月 15日 星期三 07:43 BJT

金砖国家：10月14日股汇市收盘纵览

路透10月15日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月14日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 周二收涨0.06%或0.59点，报992.08点。

中国股市：沪综指连三日收跌，外围市场持续走弱对A股施压

香港股市：小幅收跌，仍受全球经济疑虑拖累

中国汇市：人民币收盘续创逾七个月高点，四中全会前料走势趋稳

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巴西股市：收涨，本月将进行后续民调，市场盛传该民调料推升总统候选人内韦斯可能击败现任总统罗塞夫的乐观看法，巴西股市收复早盘失土。指标Bovespa指数 收涨0.1%，报58,015.46点。 　　拉美汇市：巴西雷亚尔下滑，因美元在全球市场上涨

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南非股市：连续第二个交易日收涨，因铁矿石价格反弹提振矿业股。指标Top-40绩优股指数 涨0.76%至42,501点，综合指数 涨0.67%至47,687点。

南非汇市：兰特兑美元表现挣扎，因投资人对全球经济成长前景不安

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印度股市：收低，印度最大上市房地商DLF因市场监管机构禁止其进入资本市场而重挫，不过Reliance Industries公布获利优于预期，以及银行股因通胀缓解而上涨，缩减大盘跌势。指标BSE指数 跌0.13%，收报26,349.33点。NSE指数 跌0.26%，收报7,864.00点。

印度汇市：大跌，从上日触及的近三周高位回落，因对全球经济成长的忧虑带动美元反弹，抵消了显示印度国内通胀大幅缓解的数据的影响。印度卢比兑美元 收报61.41/42，周一收盘价为61.0950/1050。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 跌0.1%，报1,075.450点；MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.3%，报588.05点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌1.06%，报40.9200卢布；卢布兑欧元 跌0.98%，报51.8350卢布。(完) (整理 陈宗琦；审校 于春红)
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