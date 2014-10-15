重发-更新版1-美股业绩：富国银行第三季获利增长1.7%, 抵押贷款业务趋于稳定

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路透10月14日 - 美国最大抵押贷款业者--富国银行 公布第三季获利成长1.7%，该银行的住房贷款业务收入录得2012年底以来的首次增长。

富国银行该季从出售房屋贷款给投资者的业务中获得更多的利润，推动抵押贷款银行业务收入增长2%，即便其新增房屋贷款业务规模较上年同期减少了40%。

在经历了一年左右的下挫后，美国抵押贷款市场出现了一些趋稳迹象。去年年中房屋贷款利率上升，打压了消费者的抵押贷款再融资需求，损及美国主要银行的业绩，但目前利率水平更为平稳。

本季的业绩凸显抵押贷款业务对富国仍至关重要。虽然该行经常谈及其他业务的贡献，但其业绩基本还要依靠住房贷款市场业务的表现。

富国首席财务官John Shrewsberry在电话会议上对分析师表示，该行第三季抵押贷款业务规模为480亿美元，第四季料将低于这一水平。2013年第四季富国的抵押贷款规模为500亿美元。

“我相信，有多重因素正在阻止房屋市场全面复苏，”执行长John Stumpf在与分析师的电话会议中说道。他提到学生负债处于较高水平，沿海人口稠密地区的市场缺乏房屋存量，以及向风险较高的借款人放贷存在法律上的困难。

除房屋抵押贷款外，该银行其他业务也对该季业绩起到促进作用，其中包括私募股权和风险资本投资。该行这块业务录得7.12亿美元税前利润，高于上年同期的5.02亿。Shrewsberry在采访中表示，该银行在科技行业的风险资本投资这一季表现不错。

该银行宣布，信用卡、财富管理以及投资银行这三大业务增长点进展情况好坏不一。信用卡余额较上年同期增加11%至283亿美元，但新增账户增速放慢。

富国银行的财富管理、经纪以及退休金管理业务获利较上年同期增长22%，至5.5亿美元，但投资银行业务费用较上年同期下滑7%至3.71亿美元。

整体而言，该银行第三季归属于普通股股东的净利为54.1亿美元，合每股盈余1.02美元，符合分析师预期。上年同期其净利为53.2亿美元，合每股盈余0.99美元。

该季度富国银行贷款资产组合增长3.7%至8,389亿美元，其中商业和工业贷款增幅最大，为13%。如果不包括正在处分的部分，则贷款组合同比增长7%。

自今年年初以来，富国银行股价上涨10.6%，为KBW银行股指数 中表现最好的成份股。(完)